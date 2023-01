Meritxell Batet dona suport a Jordi Cuadras per guanyar l’alcaldia d’Igualada

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha visitat Igualada per donar suport a Jordi Cuadras com a candidat a l’alcaldia. Ha estat aquest dissabte quan, acompanyada del portaveu a l’oposició de l’Ajuntament i candidat d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta), ha visitat diversos comerços de les Comes i ha parlat amb molts veïns i veïnes a peu de carrer. La visita també ha comptat amb la presència del diputat Jordi Riba i els regidors Irene Gil i Quim Roca.

Meritxell Batet s’ha mostrat convençuda que Jordi Cuadras serà el proper alcalde d’Igualada i li ha traslladat tot el seu suport de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Cuadras ha agraït el seu suport i la seva visita ha Igualada i ha remarcat que és la primera vegada que una presidenta del Congrés visita la ciutat.

Un cop acabada la visita als comerços de les Comes, Batet ha compartit una trobada amb diversos empresaris i empresàries d’Igualada i l’Anoia on han abordat els reptes econòmics de la comarca per crear ocupació i les reformes i canvis legislatius que està fent el Govern d’Espanya per afavorir el creixement econòmic en un context marcat per la pandèmia i la Guerra d’Ucraïna. A la trobada amb els empresaris i empresàries també hi han participat, a més del diputat Jordi Riba i el candidat d’Igualada Jordi Cuadras, l’alcalde d’Òdena i primer secretari del PSC a la comarca, Francisco Guisado, l’alcaldessa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte i la candidata socialista de Santa Margarida de Montbui Sílvia Latorre.

Acte de presentació de Cuadras dijous al Museu

Recordem que Jordi Cuadras presentarà la seva candidatura a l’alcaldia d’Igualada amb un acte obert a tothom aquest dijous 26 de gener, a les 19.30h, al Museu de la Pell. Amb el lema “El nou impuls” presentarà el projecte de ciutat que encapçala de cara a les eleccions municipal tot esbossant les principals propostes i també comptant amb la participació dels regidors i la resta de l’equip.