Poble Actiu omple Les Cotxeres en l’acte de presentació dels quatre primers candidats a les municipals

Aquest dissabte Poble Actiu va presentar, en un acte a Les Cotxeres, les quatre primeres persones de la candidatura amb la qual concorrerà a les eleccions municipals d’Igualada del 2023. La llista estarà encapçalada per l’actual regidor de l’Ajuntament d’Igualada Pau Ortínez i el seguiran Elisabet Farrés, Rosa Perelló i Oriol Càlichs. L’acte va començar amb un parlament de Neus Carles, que va fer una valoració dels últims quatre anys com a membre de l’oposició al consistori igualadí. L’actual regidora de Poble Actiu va voler remarcar que “hem continuat la feina que la CUP Igualada va iniciar el 2015. En som els hereus i la continuació” tot reivindicant la feina feta en destapar problemàtiques com els sous dels alts càrrecs del Consorci Sociosanitari d’Igualada i del Consorci Sanitari de l’Anoia, la segregació escolar que hi ha a la ciutat, o la manca de llars d’infants públiques, entre d’altres.

Una ciutat que no deixi ningú enrere

Tot seguit va ser el pas dels quatre noms que encapçalaran la llista. El primer a parlar va ser Oriol Càlichs, que va criticar el model de ciutat de l’actual govern: “Cal que l’Ajuntament estigui més per les necessitats de la ciutadania que per promoure i construir invents com el Biollac o un Ecopont. Cal augmentar el parc d’habitatge públic i d’habitatge de lloguer”. A continuació, Rosa Perelló va demanar “una ciutat que no deixi ningú enrere ni desatès. Que tingui en compte les necessitats dels més petits, que posi facilitats als joves per emancipar-se, i que també tingui cura de les persones grans en tot allò que necessitin”. Al seu torn Elisabet Farrés va reivindicar que “Igualada és la capital d’una comarca que té un gran potencial rural i forestal, hem heretat aquest tresor i l’hem d’entendre com un valor. Preservar el territori vol dir fer força per aturar l’amenaça de construcció de grans polígons industrials i les seves riques promeses”.

Una ciutat més sostenible i amb habitatges a preus assequibles

Finalment, Pau Ortínez va recollir el relleu dels seus companys de llista tot remarcant que “A diferència de la resta de candidatures no hem presentat un líder, sinó un equip. Som gent que tenim les nostres feines, militàncies i preocupacions, però que hem decidit dedicar una part del nostre temps a fer de la ciutat i el país un lloc millor”. El candidat va exposar els principals reptes que tenen per a la ciutat durant els pròxims quatre anys centrant-se sobretot en les problemàtiques de l’habitatge a la capital de l’Anoia, la transició energètica cap a una ciutat més sostenible i amb menys cotxes, i la reivindicació de repensar la ciutat i planificar-la amb un nou POUM. També va ser especialment crític amb la gestió del govern Castells en afirmar que “Ningú ha demanat gastar una milionada en el biollac, ningú ha demanat ser la capital de la cultura catalana o la capital europea de l’esport, ni ningú ha demanat tanta foto i tanta propaganda. La gent, vol solucions als seus problemes”.

L’acte va acabar amb un concert del grup igualadí El pa de cada dia, format per Andreu Peña, Aimar Redolad i Kike Pareja.