Mentides, enganys…. i informació

Corre per les xarxes socials una fotografia on es veuen 400 jets privats aparcats a l’aeroport de Glasgow que, segons el peu de foto, serien alguns dels mitjans de transport utilitzats pels assistents a la Cimera del Clima COP21. El missatge és clar: els grans dirigents malbaraten recursos naturals, per a reunir-se i dir-nos que no podem seguir circulant amb el nostre cotxe per que contamina massa i estem matant el planeta.

La fotografia va tenir en un sol dia més de 18.000 reproduccions a l’estat espanyol i fins i tot diversos mitjans de comunicació(?) se’n varen fer ressò, destacant-ne la hipocresia dels líders mundials que mentre consumeixen quantitats ingents de combustible, ens volen fer estalviar a nosaltres el cotxe on anem a treballar.

El missatge és clar i seria molt positiu si no fos perquè la fotografia és falsa. Correspon a una fira d’aviació a New Orleans, als Estats Units i va ser presa l’any 2013, que res té a veure amb la cimera de Glasgow.

És lícit, em pregunto, manipular una imatge o una notícia per fer arribar un missatge que pot ser mes o menys positiu? No. Mai de la vida.

No només perquè quan es descobreix la manipulació -i sempre acaba per descobrir-se- decau tota la pretesa positivitat del missatge inicial, sinó perquè de retruc es posa en qüestió la credibilitat de tot el moviment que, en teoria, es volia refermar.

Es diu que una imatge val més que mil paraules, però si la imatge és falsa, fa més mal que mil insults. Els que ens dediquem a la informació, volem tenir les millors imatges, les que millor il·lustrin la notícia que volem donar, però sempre ha de ser veritat. I si no ho és, cal dir que es tracta d’un muntatge o d’una situació similar, explicant-ho en el peu de foto quan es tracta de paper o en un subtítol quan es tracta d’imatges de televisió.

Tots sabem que a les xarxes, es busca un efecte immediat. Es pretén el retuit, like, guanyar seguidors i convertir-ho en viral a qualsevol preu. Però les xarxes no són informació perquè no hi ha ningú que certifiqui la veracitat del que es diu. Les xarxes no són mitjans de comunicació, tot i que poden donar alguna informació…. i també moltes falsedats.

Els “periodistes” poc escrupolosos que pretenen fer la seva feina asseguts davant la pantalla de l’ordinador i sense sortir al carrer, corren el perill de convertir-se en simples recol·lectors de falses notícies de la xarxa. No és periodisme, ni respecte per al lector.

Abans de donar una notícia, el periodista la comprova. A la xarxa es penja el primer acudit que ens passa pel cap. La diferència és evident, però quan la premsa espigola en la xarxa buscant el gra, eleva l’acudit a notícia. I això és la mort del periodisme…. que potser és el que vol el poder.