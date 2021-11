Els centres educatius de l’Anoia acumulen 200 persones confinades

El repunt de casos de coronavirus s’està notant als centres educatius de la comarca. A diferència d’un any enrere, però, els instituts no estan tant afectats com els centres d’educació primària. Això es deu a què la vacunació encara no ha començat en els menors de 15 anys, i això s’està notant a les escoles. Així doncs, l’Escola Joan Maragall de Vilanova del Camí és la més afectada, amb 4 grups confinats i 99 persones, entre alumnes i professors, aïllats a les seves cases. A l’Escola Pompeu Fabra, també de Vilanova del Camí, i Àuria i Escolàpies d’Igualada tenen 24, 23 i 23 persones confinades respectivament, però en aquests casos no hi ha cap grup confinat. En total, hi ha poc més de 200 alumnes i professors aïllats a les seves cases.

El risc de rebrot s’enfila a 159

Més enllà de la situació a les escoles i instituts, el risc de rebrot també ha pujat en les darreres setmanes respecte fa dues setmanes. Actualment l’Anoia es troba amb un risc de rebrot de 159, considerat molt alt, quan a finals d’octubre era de 57, considerat moderat. La taxa de reproducció, però, és força similar. Actualment és d’1,32 i fa dues setmanes era de 1,25. Pel què fa al número de vacunats, hi ha 85.000 anoiencs que ja tenen la pauta completa, una xifra que representa el 70% del conjunt de la població, menors de 15 anys inclosos.