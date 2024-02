Menopausa i bellesa: el mètode Sílvia Giralt per a una transformació radiant

Publicitat

La menopausa és una etapa natural en la vida de la dona que comporta nombrosos canvis físics i emocionals. Durant aquesta fase, la producció d’estrògens i progesterona per part dels ovaris disminueix significativament, la qual cosa pot donar lloc a una sèrie de símptomes que afecten tant la salut com la bellesa. Malgrat tot, gràcies a professionals com Sílvia Giralt, del Centre d’Estètica Sílvia Giralt, és possible enfrontar aquests canvis amb confiança i estratègies efectives.

Símptomes i causes de la menopausa

Els símptomes de la menopausa poden variar considerablement d’una dona a una altra, però alguns dels més comuns inclouen sufocacions i sudoracions nocturnes, sequedat cutània, canvis d’humor, insomni i pèrdua de densitat òssia.

Tot això és causat principalment per la disminució natural de la reserva fol·licular en els ovaris, la qual cosa té com a resultat una menor producció d’estrògens i progesterona. Aquesta transició sol passar entre els 45 i 55 anys, tot i que pot variar.

Mètode Sílvia Giralt per tractar els símptomes de la menopausa

Sílvia Giralt, reconeguda esteticista fundadora del Centre d’Estètica Sílvia Giralt, ha desenvolupat un mètode integral per ajudar les dones a manejar els símptomes de la menopausa, centrant-se no només en la salut general sinó també en la bellesa. I és que, tal com afirma Giralt, “durant la menopausa és igual d’important sentir-se bé per dins com per fora, la falta d’autoestima reflecteix molt negativament en molts aspectes, incloent-hi els psicològics, per la qual cosa cuidar l’aspecte de la pell i del cos és més important del que pot semblar”. El seu enfocament inclou:

Nutrició personalitzada: Una dieta equilibrada rica en antioxidants, vitamines i minerals és fonamental i es prescriu després de fer un diagnòstic corporal i d’hàbits personal. La Sílvia recomana augmentar la ingesta d’aliments rics en fitoestrògens, com la soja i el lli, que poden ajudar a equilibrar els nivells hormonals. Tractaments estètics especialitzats: El centre ofereix tractaments personalitzats per combatre la sequedat cutània, millorar l’elasticitat de la pell i tractar la flacciditat facial i corporal. Rutina de cura de la pell a casa: Sílvia Giralt subratlla la importància d’una rutina de cura de la pell adaptada a les necessitats canviants durant la menopausa, amb productes específics per nodrir, hidratar i protegir la pell. Alguns dels ingredients actius més interessants que, en principi i sempre després de diagnòstic, podrien funcionar en aquesta època són l’àcid hialurònic, les 4 vitamines A (retinol) i C, pèptids, fitoestrògens, ceramides, àcid glicòlic i altres AHA (Alfa Hidroxiàcids). Recomanacions específiques d’activitat física regular: L’exercici no només ajuda a controlar el pes sinó que també millora l’estat d’ànim i enforteix els ossos, disminuint el risc d’osteoporosi.

La nutricosmètica, un suport fonamental durant la menopausa

Sílvia Giralt recomana compaginar els plans de nutrició i estètica amb la fórmula de nutricosmètica H1 “Healing H1- Equilibra” de 180 the concept, una solució revolucionària dissenyada per a les dones en la menopausa, que fusiona la saviesa natural amb la ciència nutricosmètica per abordar els desafiaments d’aquesta etapa vital. Centrada en la poderosa Dioscorea Villosa, una planta capaç d’equilibrar de forma natural els nivells hormonals, aquesta fórmula esdevé una aliada essencial per al benestar femení.

Amb un enfocament holístic, H1 revitalitza la pell des de dins, combatent l’envelliment i les taques hormonals gràcies a una barreja rica en antioxidants i vitamines. No només millora la fermesa i textura de la pell, sinó que també promou una distribució saludable del greix corporal, oferint alhora un refugi contra l’estrès i els alts i baixos emocionals de la menopausa.

