Humans Anoia: Franc Samaniego Costa

FRANC SAMANIEGO COSTA

Sóc el Franc Samaniego Costa, tinc 22 anys i he viscut sempre aquí, al barri de les Flors i al Poble Sec actualment. Vaig cursar la primària al Mowgli i la secundària al Mercader i estic molt content d’haver anat als dos centres. Igual que de l’educació que he rebut per part de la meva família. Tot i que mai els estudis van ser la meva prioritat. He estat vinculat desde petit en l’esport igualadí, principalment al CFIgualada i el CAIgualada. Però també practico ciclisme i he fet escalada.

Sóc agraït d’haver sigut de les últimes generacions que han crescut sense una pantalla enganxada al nas. No vec solució ni a curt ni a llarg termini a aquest problema. I em preocupa.

Trobo Igualada una ciutat ideal per viure-hi, a prop de tot i lo suficientment lluny per apreciar cada vegada que en surts per anar a la muntanya o a la platja. No entenc perquè tothom es queixa tant de tot. M’agradarien canvis a la política igualadina, sí. Però considero que s’haurien de fer més sovint exercicis de reflexió per donar-nos compte de la sort que tenim de obrir l’aixeta i que ragi o obrir la nevera i tenir menjar.

La noticia que m’agradaria llegir a la Veu de l’Anoia i VeuAnoia és…

“Cap de setmana històric a les comes on el primer equip masculí del CFIgualada aconsegueix el títol de lliga i l’ascens a 3a divisió, mentre que l’Igualada Rigat HC guanya l’OKlliga amb un equip ple de jugadors joves i de la casa. El president de la República va estar present als dos partits”.

