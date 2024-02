La Pobla enceta diumenge un nou cicle de la Programació d’Arts Escèniques

Publicitat

Amb la voluntat de promoure al municipi el lleure cultural de qualitat, la Pobla de Claramunt compta amb la seva Programació d’Arts Escèniques que proposa de manera estable i amb una periodicitat mensual teatre, dansa o performance, entre altres propostes. Aquest pròxim diumenge 18 de febrer comença un nou cicle que, en aquesta ocasió, compta amb una especial presència teatral. En concret, la primera de les obres programades serà Mort a les cunetes de David Pintó i Joan Valentí, un muntatge que recrea l’assassinat al Bruc de vuit soldats republicans a mans d’un escamot de guàrdies civils.

El 17 de març serà el torn per a la música i la poesia amb l’espectacle Poetes – Els clàssics, un recorregut per la poesia i la prosa destacada de la història de les lletres catalanes en la veu de Joan Massotkleiner acompanyat per l’arpa de l’Anna Godoy. Ja el 28 d’abril la companyia Binomi portarà a escena Adeu, Jane!, una reflexió sobre la pressió estètica a partir de l’experiència de la Mariona, una dona a la qual se li ha extirpat un pit.

Finalment, la programació prevista es tancarà el 30 de maig amb l’obra Som amb els altres, a càrrec d’On Ser Teatre. Aquest muntatge neix del treball fet pels estudiants de l’Institut Vallbona d’Anoia. Cada alumne participant ofereix una exploració introspectiva basada en els seus pensaments i emocions.

Totes les representacions previstes tindran lloc a l’Ateneu Gumersind Bisbal a les 18.30h, excepte Som amb els altres que es representarà a les 19 h. El preu de l’entrada és de 5 € excepte per als infants i joves de 0 a 18 anys i els majors de 65 anys, que serà gratuït.

