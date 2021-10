Un altre inici de curs més, i una altra vegada és necessari fer una inversió en material escolar.

Amb els anys aquest material escolar ha anat evolucionant, de passar a necessitar tinta i ploma, carbonet, paper assecant, a bolis i subratlladors, a haver de comprar motxilles amb rodes fins avui dia que ja són moltes les escoles que estan optant pels petits portàtils en substitució als llibres de text.

Què passa? Que en molts convenis reguladors el material escolar està indicat com a despesa ordinària inclòs dins de la pensió d’aliments i en uns altres no. Per als quals van voler deixar fora de la pensió aquestes despeses, no es genera discussions sobre la forma de pagament. Però, aquells per als qui el material escolar el tenen inclòs en la pensió d’aliments, s’ha generat el dubte de si realment ha de ser considerat com a material escolar o com una despesa extraordinària i per tant regida pel pagament segons un percentatge, habitualment al 50% entre tots dos progenitors.

Anem a la llei per a veure que s’entén que cobreix la pensió d’aliments. Segons l’article 237-1 del llibre segon del codi civil de Catalunya “S’entén per aliments tot quant és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit i assistència mèdica de la persona alimentada, així com les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, una vegada aconseguida la majoria d’edat, si no l’ha acabat abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular. Així mateix, els aliments inclouen les despeses funeràries, si no estan coberts d’una altra forma”.

Segons la llei les despeses d’educació estarien inclosos dins de la pensió d’aliments. Però clar, amb els anys les coses canvien i l’ordinador escolar no estava previst. No estava previst però ve a substituir part de material escolar que ja no serà necessari comprar, i possiblement serveix per a diversos cursos. Així ho indica l’Audiència Provincial de Barcelona que considera que és una despesa periòdica i per tant previsible, així que no es pot considerar despesa extraordinària, ni l’ordinador escolar ni la quota de l’AMPA.

Us vull deixar un parell de pistes a l’hora d’identificar si una despesa és ordinària o extraordinària, sempre que no quedi clar en les vostres sentències. Hi ha tres criteris que identifiquen una despesa ordinària:

1.- Necessaris

2.- Periòdics

3.- Previsibles

En el cas del material escolar, encara que aquest vagi canviant de tipus, de llibres a ordinador, és previsible la despesa. I per la jurisprudència s’entén que encara que és una despesa superior es compensa en ser reutilitzable durant diversos anys. I es té en compte que hi ha mesos de l’any que es paga pel concepte d’educació, els mesos d’estiu, i realment no es genera aquesta despesa.

I hi ha altres tres criteris que identifiquen les despeses extraordinàries (exemple: ulleres)

1.- Necessaris

2.- No periòdics

3.- Imprevisibles

En cas que no fossin necessaris l’altre progenitor es podria negar a aquesta despesa, ja no seria essencial per al desenvolupament i vida del menor.