Es reobre el túnel del Bruc en els dos sentits de la marxa

El túnel del Bruc s’ha reobert tant en sentit Barcelona com sentit Lleida després que estigués tallat durant més de dues hores aquesta tarda, a causa d’un incendi que s’ha produït a l’interior al voltant de 2/4 de 4 de la tarda. Segons s’informaven des de Bombers l’incendi hauria afectat els cables de mitja tensió del túnel de la via que va direcció a Barcelona, però que el foc s’hauria autoextingit. De totes maneres, tres dotacions de Bombers s’han acostat fins a la zona per controlar-ho i a hores d’ara ja s’han retirat. L’incendi no ha causat cap ferit i les retencions ocasionades pel tall del túnel han desaparegut tant bon punt s’ha reobert el trànsit.

