Marc Castells s’imposaria a les eleccions d’Igualada segons el sondeig de Ràdio Igualada

A les 8 en punt han tancat els col·legis electorals de tota la comarca i just en aquest moment Ràdio Igualada ha fet públics els resultats de l’enquesta a peu d’urna que ha realitzat a 300 igualadins durant tota la jornada electoral. Junts per Igualada repetiria com a candidatura més votada a les eleccions i obtindria entre 9 i 10 regidors. Així doncs, segons l’enquesta, Marc Castells repetiria com a alcalde, sumant un quart mandat que el situaria com el polític amb més anys al capdavant de l’Ajuntament igualadí.

En segona posició, Igualada Som-hi avançaria a ERC i es col·locaria amb entre 5 i 6 regidors, mentre que els republicans en perdrien un i es quedarien amb 4. Poble Actiu, per la seva banda, obtindria entre 2 i 3 regidors.

Segons l’enquesta a peu d’urna de Ràdio Igualada, Carmen Manchon perdria la seva acta de regidora, que podria anar a Daniel Carmona. Així doncs, l’extremadreta podria tornar a tenir representació a l’Ajuntament d’Igualada en cas de superar el llindar del 5% de vots