Marc Ollé acaba 20è la Transvulcania de Gran Canaria

El recent proclamat campió d’Espanya d’ultra distància en el campionat FEDME, Marc Ollé, va obtenir un meritori top20 amb un temps de 8h24min a la mítica prova internacional de la Transvulcania a l’illa de la Palma, que es va disputar el passat dissabte dia 6 de Maig.

“Estic molt content pel resultat, per mi haver-hi pogut arribar una setmana després d’una prova tant exigent com Trencacims és un regal, un somni poder-me recuperar tant bé. Si que és cert que la fatiga es notava i l’objectiu de la prova era acabar-la i no en competir-la. Tanmateix, vaig haver de lluitar molt ja que em va costar trobar un ritme còmode i afrontar a totes les adversitats, em sentia petit comparat el nivell de forma habitual. Finalment, encara no em sé creure que fos capaç d’acabar amb aquest temps i sense cap molèstia. Ara toca descansar i gaudir d’aquests resultats”, explica en Marc.

La prova sortia del Far de Fuencaliente a les 6am. Per davant, el llarguíssim ascens fins a les Deseades, ja al km 17 la prova ja havia superat els +1900m, però on els corredors podien gaudir d’un increïble clarejar amb un mar de núvols del qual sobresurt l’imponent i molt proper el Teide. També de la màgica Vall dels Volcans i escometien aquest llarguíssim ascens fins al punt més elevat de l’illa, el Roque de los Muchachos amb els seus 2423 m.

Seguint amb unes vistes increïbles, amb la Caldera de Taburiente sota els peus dels corredors, calia arribar amb cames a aquest punt, ja que els esportistes havien d’emprendre aquest llarguíssim i dur descens fins a la mateixa platja del Port de Tazacorte. Però els corredors encara havien de reservar un últim cartutx per sobrepassar aquest forn que és el barranc de les Angusties i l’últim ascens fins al centre dels Llanos de Aridane. Una cursa molt dura, on la calor sol fer estralls.