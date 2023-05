Marc Castells posa en relleu el teixit empresarial en una trobada amb Jaume Giró

Junts per Igualada ha aplegat aquest dijous 125 empresaris de la ciutat en una trobada amb el conseller Jaume Giró i l’alcaldable Marc Castells. Un acte en què els dos han coincidit a dir que el teixit empresarial, i sobretot la petita i mitjana empresa, “necessiten tenir les institucions al seu costat i no que els tanquin les portes”.

Marc Castells ha defensat el gran canvi que ha fet la ciutat els darrers anys “i així volem que continuï sent: una Igualada industrial, comercial i de serveis” i ha recordat que “nosaltres som industrialistes, perquè sabem que no hi ha futur sense la indústria, per això ara, després de l’enorme esforç fet entre tots plegats per tenir les 100 noves hectàrees de sol industrial, la prioritat és omplir aquests polígons i fer-ho amb criteri”. Unes hectàrees que són una oportunitat perquè “fins ara la Conca estava escanyada sense cap possibilitat de creixement, perquè les grans empreses només poden anar als polígons”.

Per això Castells considera que, davant la demagògia d’algunes formacions, “que al matí sortien amb la pancarta de volem llocs de treball digne i a la tarda amb la de no volem polígons industrials”, cal un govern municipal que cregui amb les empreses, les industries i “que combati aquesta demagògia”. Un govern “que obri les portes a la indústria per ajudar-la en els seves necessitats. Sinó l’única opció és la decadència i aquesta és letal”.

L’alcaldable de Junts, després d’agrair l’esforç “l’empenta i el compromís” diari dels presents per tirar endavant les seves empreses, els ha convidat a reflexionar sobre “quines forces, l’endemà del 28 de maig obriran les portes i quines no ho faran, a la indústria”.

Giró: el país també es construeix des d’Igualada, amb els emprenedors

Per la seva part, el conseller Jaume Giró també ha insistit en què cal anar a votar: “No es guanya res fins el dia 28, per això cal anar a votar i a donar suport a Marc Castells”. I ha posat en valor la feina del teixit empresarial “perquè el país també es construeix des d’Igualada amb els emprenedors que aixequen cada dia la persiana”. I és que segons el conseller, el país te dos pilars: “el petit i mitjà empresari i la classe mitjana treballadora, i els polítics haurien de tenir clar això: us hem de cuidar, posar en valor i des de les institucions, acompanyar i no fer nosa”. Una actitud que Giró no veu en l’actual Govern d’Esquerra Republicana si es té en compte el tractament fiscal, les facilitats per tirar endavant polígons o l’agilitat en els tràmits.

Per a Giró, que el Govern català i els Ajuntaments estiguin a costat del teixit empresarial és bàsic perquè el país d’entrada “ja té elements que ens juguen a la contra als empresaris, i a tota la ciutadania: El dèficit fiscal -que evapora 20.200 milions generats a Catalunya- i la inexecució de les inversions per part de l’Estat que ens tocarien segons el PIB i segons la població”. “Inversions de progrés per als empresaris i per als ciutadans, que no arriben perquè l’Estat pressuposta només un 12% del que ens pertocaria i, d’aquest 12% se n’executa un 35-45% depenent de l’any”, ha reblat el conseller.