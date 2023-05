Copons acull una nova edició de la Mostra de Productes del Parc Agrari

L’Associació de Productors de la Conca d’Òdena organitza demà dissabte 20 de maig, de 18:00 a 22:00 a la plaça Ramon Godó de Copons, la 4a Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Aquesta serà la primera edició de la mostra que se celebra un dissabte a la tarda-vespre, amb l’objectiu de donar un aire nou i diferenciat a les mostres de primavera.

A partir de les 18:00 els assistents podran adquirir tiquets per a consumir productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena a la mateixa mostra en forma de petits tastets d’una gran varietat d’aliments i begudes, tot coneixent de primera mà tant els productes com els productors locals que hi ha al darrere. També hi podran comprar els productes per a endur-se a casa. Enguany a la mostra hi participaran una quinzena de productors del territori que hi participaran: La Solana de Coll-Bas, Molí d’oli Can Gibert, Celler Mestís, Ecomercaderet, Celler Anna Rosell, Eixarcolant, Casa Nostra, Estable 4 Vents, Cal Parés – Aliment humà, La Caseta de Fillol, Ous d’OR-PÍ, Cervesa Naris i Petits Viticultors.

Paral·lelament a la mostra, de 18.30 a 20.30, hi haurà diversos tallers dirigits al públic familiar: pintacares a càrrec de la Sandra de kilipo.es, planta la teva llavor a càrrec d’Eixarcolant, cuina amb productes de proximitat a càrrec de l’associació Aliment Humà i estampació botànica a càrrec de l’Anna de Rojo Tierra.

A les 19:00 hi haurà una demostració de cuina en directe a càrrec del restaurant Vinya de Copons on cuinaran 2 plats de temporada amb productes del Parc Agrari, i que després els podrem compartir entre tots!

Per amenitzar la vetllada, hi haurà un concert a càrrec de la Big band de Copons a les 20:00, i a continuació l’actuació del punxadiscs Carlos Corba de Cal Pixallits, que servirà per cloure la jornada.

Aquesta serà la 4a edició de la Mostra de Productes del Parc Agrari, les altres edicions es van celebrar a Santa Margarida de Montbui, Rubió i Capellades i és un esdeveniment impulsat per l’Associació de Productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i el Parc Agrari, gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra i en aquesta edició l’Ajuntament de Copons.