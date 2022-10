Marc Castells obre la porta a la construcció d’una residència universitària a Igualada

El Campus d’Igualada de la Universitat de Lleida (UdL) va inaugurar divendres passat el curs acadèmic 2022/2023. L’acte va estar presidit pel rector de la UdL, Jaume Puy, acompanyat de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, del delegat del rector pel Campus Universitari d’Igualada – UdL, Carles Capdevila, així com els màxims responsables acadèmics dels centres amb presència docent al Campus d’Igualada. El nou curs arrenca amb totes les places d’Enginyeria completes i amb la vista posada en el nou edifici del Passeig Verdaguer. El rector va posar l’accent en el pas endavant que suposa l’increment de matriculats i també en la importància de les pràctiques en empresa que ofereix la universitat.

En la seva intervenció, Puy va valorar positivament el nombre de matriculats al Campus d’Igualada i va subratllar que “Volem oferir als joves de les comarques interiors i centrals de Catalunya la possibilitat de fer compatible una formació universitària propera i de qualitat amb el seu arrelament al territori, el qual s’ha de veure com un aliat”. Així mateix, es va congratular del bon resultat d’inscripcions i va destacar també, que enguany s’inicia el tercer curs del Grau en Administració i Direcció d’Empreses i el nou grau en Enginyeria Informàtica, el qual “ha tingut una acceptació molt bona”. Aquests dos graus significaran un increment de més de 300 alumnes al Campus del Pla de la Massa.

Puy va remarcar l’aposta d’incrementar amb 40 places el Grau d’Infermeria i va assenyalar que això és una gran oportunitat i una gran feina per les entitats assistencials del territori com l’Hospital Universitari d’Igualada, els Centres d’Atenció Primària, el Consorci Sociosanitari de l’Anoia i les residències.

Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va fer referència a la intenció de què Igualada sigui una ciutat universitària, “no només tenim un campus universitari, sinó que n’estem construint un segon”, en relació amb el nou edifici de Salut al Passeig Verdaguer, el qual acollirà el grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia que la Universitat de Lleida ofereix a Igualada, ubicats provisionalment a La Teneria. Aquest nou edifici universitari tindrà una capacitat per a 500 estudiants.

Castells va celebrar que “totes les enginyeries s’han omplert” i va anunciar que, amb l’increment d’alumnes “caldrà fer una residència universitària d’estudiants, un cop arribem als 1.000 estudiants”. També va afegir que “volem fer aquesta residència, però amb un cost de 0€ pels contribuents”. L’alcalde d’Igualada també va subratllar que el projecte de ciutat universitària és projecte el qual hi aposten totes els partits polítics de la ciutat i es va referir al centre com un port del coneixement. Per últim, Castells es va mostrar feliç de què Igualada sigui “una ciutat que aposta pel coneixement, la qualitat de vida i que té uns aliats, que per a mi, són els millors”, referint-se a totes les empreses i entitats que conformen el territori i estan relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat.

Pel que fa a la conferència inaugural, “Dirigir la tecnologia d’una gran infraestructura, reptes i oportunitats”, va anar a càrrec de la subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona, Catalina Grimalt i Falcó, mereixedora del Premi Alan Turing a la Chief Information Officer 2014. Llicenciada en Informàtica, Grimalt va exposar als assistents els seus aprenentatges i experiències durant tota la seva llarga trajectòria en el món de la tecnologia i la informàtica. També va fer un retrat de què és el Port de Barcelona, un port on els alumnes del Campus Universitari d’Igualada podran realitzar-hi les seves pràctiques en empresa.

Grimalt va concloure l’acte encoratjant l’alumnat i, sobretot a les dones en les disciplines tecnològiques, i va convidar al públic a reflexionar sobre la tasca de liderar la tecnologia en el port amb innovació i digitalització, “per ser un port connectat, segur, intel·ligent, eficient i actualitzat”. Per acabar, Grimalt ha anunciat també que l’any 2024 el Port de Barcelona serà la seu de Copa Amèrica de Vela.

Al Campus Universitari Igualada-UdL actualment s’hi imparteixen 9 titulacions entre graus, dobles graus i màsters. En l’àmbit de les enginyeries, el Campus d’Igualada ofereix el grau en Enginyeria Informàtica – que s’estrena aquest curs –; el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística – és l’única universitat pública catalana on es pot cursar –; el grau en Enginyeria Química; i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en la seva especialitat. Pel que fa a l’àmbit de la salut, la UdL imparteix a Igualada el grau en Infermeria – que aquest curs ofereix 40 noves places a Igualada, amb un total de 85 – i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia. A més, en l’àmbit d’economia i empresa, el campus igualadí també ofereix el grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE); i el doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en ADE.