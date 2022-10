L’altra cara de la moneda

TURÓ DE LA PEIRA 2

CF IGUALADA 2

El CF Igualada masculí visitava un camp molt complicat, a Barcelona. Un terreny de joc de petites dimensions, on era pràcticament impossible trenar jugades i desenvolupar el joc dels blaus.

Els anoiencs n’eren conscients i van sortir al camp amb la mentalitat de lluitar des del minut 0. Qualsevol falta o fora de banda en camp contrari, es convertia en una possible jugada de perill.

Amb aquesta situació, els blaus van fer una molt bona primera part, on les ocasions més clares van ser pels visitants, gràcies a Solé i a Juan Carlos. Calia insistir i evitar errades en defensa, ja que l’equip local estava molt atents a les segones jugades.

La segona meitat, va ser amb una dinàmica molt semblant, però amb un joc encara més directe per part dels locals. No obstant, s’iniciava molt bé, quan Òscar rematava de cap i feia el 0-1. I al minut 62, en una gran cavalcada de Tommy, Pedro recollia el rebot i feia el segon. L’equip estava molt ben posicionat i aconseguia treure totes les pilotes visitants, fins que al minut 68, en una de les moltes centrades, els locals retallaven distàncies.

Els de Pedro Milla no van veure’s afectats amb el gol i van mantenir el partit controlat, disposant d’oportunitats de gol per fer el tercer. Els igualadins no van sentenciar el duel i en el temps d’afegit, un jugador local va engaltar una pilota a trenta metres de la porteria d’Agus, que va entrar per tot l’escaire. Un gol que repartia els punts, després que els blaus fessin més mereixements.

Diumenge vinent, els anoiencs rebran a l’Alpicat, a les 17h, a Les Comes.