Marc Bernades finalitza la temporada amb una victoria a la cursa internacional Golden Gate Trail, a San Francisco

El passat 23 de novembre es va disputar a la localitat de San Francisco, a California, una nova edicio de la Golden Gate Trail race del circuit Spartan Internacional. L’alteta anoienc Marc Bernades va endur-se la victòria absoluta en la seva participació en la modalitat de 50km, amb un recorregut modificat a causa de la gran quantitat de precipitació del dia previ que van obligar a cancel lar la modalitat de 80km.

La cursa sortia de la ciutat de San Francisco i començava creuant el Golden Gate per endinsar-se de ple a la vall del Tennessee a l’altre costat de la badia. Amb la modificacio del recorregut, la cursa va passar a ser de 52km i +1900m de desnivell que el Marc aconseguia completar amb un temps de 3h56min enduent-se la victòria absoluta del recorregut i establint un nou rècord.

“Estic molt content de l’experiència, em feia molta il·lusió poder correr una cursa americana de gran calibre i ha sigut un dia fantastic. Llàstima de la boira de la primera part del recorregut on no em va deixar gaudir de les vistes, pero la segona part vora els penya-segats del Pacífic va ser espectacular. Amb una setmana de recuperació tan sols de la final de la copa del món, he pogut refer-me lo just per posar punt final ja definitivament a la temporada, molt content i satisfet de com ha acabat’, explica Bernades.