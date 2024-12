Volem un esplai

Publicat a l'edició del periòdic del 2 de desembre de 2024

FAMÍLIA CABALLERO PLANAS (I MÉS SIGNATURES).- Voldria aprofitar aquest espai per expressar una preocupació que compartim moltes famílies amb fills i familiars amb discapacitat. En el nostre cas, som part de la Entitat APINAS que gestiona un esplai inclusiu per a persones amb necessitats especials, un servei imprescindible per al desenvolupament personal i social, així com per a la nostra conciliació familiar. Tot i això, portem des d’abans de l’estiu sense un coordinador que asseguri el funcionament correcte d’aquest espai tan necessari.

Aquesta situació afecta no només les famílies que depenem d’aquest recurs, sinó també els professionals involucrats.

La problemàtica no rau únicament en la manca de personal, sinó en la insuficiència de recursos i condicions laborals que oferiran estabilitat i atractiu per als professionals. Trobar personal capacitat i compromès és fonamental per proporcionar un servei de qualitat, especialment quan parlem d’atendre persones amb discapacitat. Demanem a APINAS, que deixi de oferir condicions laborals bàsiques, sovint ajustades al conveni mínim, cosa que resulta insuficient per atraure i retenir una qualificació personal, així

com substituir monitors i/o coordinadors en cas de baixa. Fa un mes es va enviar una carta al Sr. Jordi Aymamí, gerent d’APINAS, sol·licitant una solució, però fins avui, no hem rebut resposta. És per aquest motiu que fem una crida als ajuntaments de la comarca i especialment d’Igualada, així com els partits polítics que ens representen perquè en facin ressò i prenguin mesures per solucionar aquesta situació que afecta directament les nostres famílies i els serveis de lleure inclusiu.

És important destacar que aquests serveis inclusius són molt més que una activitat de lleure; són espais

d’integració, creixement i autonomia per a persones amb discapacitat que no solen tenir accés a les activitats extraescolars convencionals. Millorar les condicions laborals i assignar més recursos a aquestes iniciatives no només beneficiaria els usuaris i les seves famílies, sinó que podria convertir aquests espais en veritables referents inclusius per la nostra comarca.

Fem una crida a monitors i directors d’activitats de lleure interessats. El nostre objectiu és crear una

oferta atractiva i de qualitat que reflecteixi el valor d’aquests professionals i permeti mantenir l’ESPLAI.