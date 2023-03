L’Igualada Rigat, eliminat de la WSE Cup a la pròrroga en un espectacular partit a Braga (6-3)

La WSE Cup (antiga CERS) haurà d’esperar. L’Igualada va caure eliminat a la pròrroga davant el Braga, en un espectacular partit, després de perdre per 6-3, malgrat arribar a la ciutat portuguesa amb una renda de dos gols a favor.

La primera part va ser moguda, amb moltes ocasions a bola aturada, i va iniciar-se amb una jugada de sort dels locals, amb un xut d’Antonio Trabulo que el porter Guillem Torrents, sense visió, no va poder neutralitzar.

El Braga, com és lògic, va ser molt incisiu, amb rematades de Vitor Hugo, Pedro Mendes i un rapidíssim Gonçalo Pereira, i sort que a 12 minuts del descans els àrbitres no van picar amb un penal simulat dels portuguesos. Poc després, però, Nil Cervera va cometre una falta clara dins l’àrea i el penal va fer lluir Torrents davant Seixas.

A l0’27”, l’IHC empatava el partit gràcies a una falta. Aleix Marimon va ser molt llest i va col.locar la bola pel mig de la barrera formada per tres defenses lusos, amb un potent xut que es va colar a la porteria de Nelson Machado.

Pedro Mendes va gaudir d’una falta directa a sis minuts de l’intermedi després que Tiago Sanches provoqués una blava per Cervera amb més pa que formatge, llençant-se de manera espectacular per damunt la tanca per una empenteta de l’igualadí, però l’ocasió dels portuguesos la va refusar el pal de la porteria de Torrents. Dos minuts més tard, va ser diferent. La desena falta de l’IHC, ara sí, l’aprofitava Pereira per tornar a avançar el Braga. El mateix jugador fallava una altra falta directa instants després, però Tomás Korosec marcava el 3-1 de seguida i empatava l’eliminatòria… No s’acabava aquí el rosari de faltes directes, perquè Gerard Riba en tenia una altra i, malgrat aturar-la el porter, aprofitava el rebot per fer el 3-2. I no seria l’última! A 31 segons del descans, Aleix Marimón no va poder marcar i empatar el partit en un altre penalti… Primera part boja i elèctrica, amb molt protagonisme de les jugades a bola aturada, i amb un Igualada que va començar a veure-les venir i va entrar potser massa tard en el partit.

Després de la mitja part, Vítor Hugo, des de la frontal de l’àrea, feia el 4-2 i es repetia així el resultat de l’anada. De seguida, de penal, marcava el 5-3 i, només treure del centre de la pista, Marimón s’inventava un golàs amb un potentíssim xut des de la pista pròpia… El partit continuava boig, amb nervi, típic d’una eliminatòria de tornada.

Les oportunitat se succeïen, a un i altre cantó de la pista, amb un contínuu de llençaments exteriors que xocaven en els porters, un joc esbojarrat i amb una evident tensió sobre el parquet del Pavilhão das Goladas. El Braga va tenir l’ocasió de desnivellar l’eliminatòria amb una falta directa, però Korosec es va topar, com no, amb Torrents.

A mida que passaven els minuts el joc es va asserenar una mica, conscients ambdós equips que un gol seria letal. A 2’11” del final, Gerard Riba la va tenir amb una falta directa, però sense èxit. Llàstima.

El partit se’n va anar a la pròrroga, i es va notar, malgrat la intensitat, el cansament físic i mental de tots dos equips, fins que Pereira va fer un golàs des de mitja pista quan s’arribava al descans. Un gol que sentenciava l’eliminatòria i un partit espectacular.

BRAGA, 6 (3+2+1): Nelson Machado, Antonio Trabulo (1), Tiago Seixas, Vitor Hugo (2) i Pedro Mendes. També Gonçalo Pereira (2), Tiago Sanches i Tomás Korosec (1).

IGUALADA RIGAT, 3 (2+1+0): Guillem Torrents, Gerard Riba (1), Tety Vives, Marc Carol i Aleix Marimón (2). També Nil Cervera, Mats Zilken, Uri Llenas i Bernat Yeste.

Gols: 1-0, Antonio Trabulo (3′). 1-1, Aleix Marimon (14′). 2-1, Gonçalo Pereira (21′, fd). 3-1, Tomás Korosec (22′). 3-2, Gerard Riba (23′). 4-2, Vítor Hugo (27′). 5-2, Vítor Hugo (30′, p.). 5-3, Aleix Marimon (30′). 6-3, Gonçalo Pereira (54′).

Àrbitres: Loic Le Menn (França) i Ulderico Barbarisi (Iàlia). Blava a Nil Cervera, Bernat Yeste, Diogo Seixas, Tety Vives, Marc Carol, Antonio Trabulo.