La fira professional de filatura Igualadafil es prepara per a l’edició de juliol

Després de l’èxit de l’edició de febrer, en la que es presentaven les col·leccions de filatura per al teixit de punt, per la temporada estiu 2024, els organitzadors ja preparen la següent edició, que se celebrarà el proper mes de juliol.

Per l’Igualadafil del mes de febrer, que va tenir lloc a l’Igualada Fashion Lab, hi van passar més de 110 visitants, un 10% més que a l’edició anterior. Els professionals, tant fabricants com empreses amb marca pròpia, es van poder reunir amb els comercials de les principals marques de filatura europees i passat un mes de l’esdeveniment, es va observar un increment del nombre de comandes, assolint unes xifres superiors a les de l’edició d’estiu de l’any 2022.

Pels organitzadors de l’Igualadafil, aquesta evolució positiva és el senyal més evident de la consolidació de la Fira, que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer les novetats en filatura de cada temporada de forma conjunta i pròxima als clients que la visiten, tot posant èmfasi en les primeres matèries d’alta qualitat, orgàniques i provinents de cultius ecològics, pensades per fer col·leccions mediambientalment responsables.

Per tal de continuar creixent i accedir a més clients potencials, per l’edició de juliol es preveu traslladar la fira, durant tota una jornada, a Barcelona.

La fira Igualadafil es celebra des de l’any 2021. Les filatures representades són Cofil, Maison, E. Miroglio, Lanera Galicia, Rifil, Filivivi, Filmar, Bemiva, Mister Joe, Fontfilba, Risatel, Zoma, Di.Ve, Olimpias, Linsieme, Emilcotoni, Pool Filati, Giorgini Silvano, Botto Giuseppe, Belda Llorens, Carmagnino, Filaturas Du Parc, Ruben Gandia i Trifi Trofa.