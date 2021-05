L’especial “Un any de confinament” de Ràdio Igualada, menció de qualitat dels Premis Ràdio Associació

Els 21ns Premis Ràdio Associació, un dels guardons amb més repercussió de la ràdio en català, han reconegut amb una menció de qualitat l’especial “Un any de confinament” de Ràdio Igualada, que va ser emès el passat 12 de març, coincidint amb el primer aniversari del tancament perimetral de la Conca d’Òdena.

A més els Premis Ràdio Associació guardonaran aquesta edició ‘El Búnquer’, de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio. El treball d’investigació ‘Barçagate’, dels periodistes Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergi Escudero, rebrà el reconeixement a l’excel·lència. Marc Giró serà guardonat amb el premi a millor professional. En l’apartat audiovisual, el ‘Guardó 1924’ distingirà ‘Crims’.

La Covid ha marcat la vida ciutadana des de fa més d’un any i les emissores de ràdio de proximitat o generals han fet un sobreesforç extraordinari per acostar-se a l’oient en els moments més durs, acompanyant-lo amb la informació i, a la vegada, intentant distreure’l del neguit de la situació. Les candidatures rebudes a la 21a convocatòria dels Premis Ràdio Associació, expliquen des del jurat, “són una mostra espectacular de com les emissores han sabut trobar fórmules diverses per acompanyar col·lectius de gent gran, infants, adolescents, persones amb discapacitats físiques o mentals, i públic en general”.

La gala de lliurament de premis se celebrarà a l’Auditori ONCE el proper 10 de juny, a partir de les 19.30 h, presentada pel periodista Jordi Basté.