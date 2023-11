Re-Cuir, una original marca sostenible amb el disseny i el reciclatge com a base de la seva estratègia

Com a marca sostenible, Re-Cuir respecta i comparteix la filosofia de l’slow fashion i de reduir l’impacte mediambiental al mínim. Així, asseguren una producció sostenible i responsable de les peces de pell. Tot el procés de disseny s’obté localment i es crea manualment utilitzant tècniques tradicionals transmeses de generació en generació fins a l’actualitat.

Aitor Irigoyen, CEO de Re-Cuir, ens explica que l’empresa té ja 40 anys de vida i continua comprant molta pell a Igualada. “Bàsicament, pell de composició vegetal, amb la qual fem sobretot cinturons. La pell per fer bosses de mà la comprem més a Itàlia. La pell d’Igualada, a nivell de qualitat-preu, és molt bona i és un lloc on es dedica molta inversió a les fàbriques, perquè siguin sostenibles i no contaminin. Això ho valorem molt, i per això intentem treballar el màxim possible en proximitat i en aquest cas amb Igualada”.

Re-Cuir té molt en compte el disseny en la seva estratègia com a empresa.

“El disseny és la base del nostre negoci, perquè el que intentem és tenir un producte diferenciat per poder competir amb les multinacionals. De fet, la idea de la marca és que algun dia totes les seves peces siguin úniques, que la gent les pugui personalitzar i que no es repeteixi cap article. Això encara no ho hem aconseguit del tot, la veritat, però sí en molts casos. Hi ha una petita part cada cop més àmplia de gent que demana coses una mica exclusives, fetes a mida o amb quelcom que les fa diferents de les altres”, explica l’Aitor.

La seva empresa, com moltíssimes altres, confia en el festival igualadí perquè “és una bona oportunitat sobretot per conèixer el públic local. A les botigues al centre de Barcelona, ara el que bàsicament tenim són turistes. Llavors el Rec.0 ens va molt bé per poder promocionar les botigues i que la gent, a part de venir a Igualada, també vinguin a les botigues de Barcelona”.

Evidentment, per al perfil de Re-Cuir, és fàcil determinar que el tipus de clients que tenen s’estimen molt el treball meticulós. “Normalment es tracta de persones que valoren una mica l’artesania, productes de proximitat. Gent que tampoc és massa low cost, però tampoc és una gent superexigent de marca. Un client intermedi, que és el més massiu, però amb inquietuds per conèixer marques diferents i més petites”.

Consciència amb el medi ambient

Aquesta actitud que detecten en el client base de Re-Cuir no és casual. De fet, comença a imperar en moltes altres marques. “Una mica en base també al que està passant al món, i pel fet que les multinacionals han acaparat bàsicament quasi tot el mercat, crec que ara hi ha una mica de més consciència, de buscar i creure en marques com la nostra. Potser no som una competència, però sí que som una alternativa. Crec que això, a poc a poc, anirà creixent, és el que esperem. També s’ha de dir que nosaltres intentem potenciar molt el tema del comerç just, de la sostenibilitat, del reciclatge… El món ha d’anar cap aquí i esperem que això també ens faci créixer a nosaltres i a altres marques.