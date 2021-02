L’editorial: Que hi guanyi l’Anoia

Diumenge tornem a tenir una cita amb les urnes. Aquesta vegada, però, tot és diferent, com bé sabem. Celebrar unes eleccions en plena pandèmia és tot un repte. Durant les darreres setmanes, aquesta situació excepcional ha plantejat molts dubtes i debats. Algunes persones creien que les eleccions s’havien d’endarrerir uns mesos, quan no hi hagués tan perill de contagi; d’altres pensaven que no calia esperar. Hi havia gent que deia que els malalts de covid-19 no havien d’anar als col·legis electorals; d’altres defensaven que tothom té dret a votar…

Hi ha hagut tot un rècord de vots per correu. Bon senyal. Més enllà del fet en sí -fred, molt- significa que, malgrat la pandèmia, malgrat el cansament de molta part de la societat per l’encallament o la baixa velocitat de la comarca i del país, seguim confiant en el pal i paller de la democràcia, el dret al sufragi.

Afortunadament, s’han establert mesures de protecció especials per a les persones que estaran a les meses electorals i per a tots els que decideixin acostar-se als col·legis. Tothom podrà exercir el seu dret a votar amb la major seguretat possible. Ara falta que tothom sigui responsable i mantingui les precaucions per tenir el virus sota control. Nogensmenys, el virus s’ha escampat i costa de posar-li fre precisament, en una proporció important, perquè alguns no han seguit fil per randa les normes…

L’Anoia pot aconseguir, tant de bo, posar força diputats al Parlament de Catalunya, segons apunten diferents enquestes. Seria una bona notícia, perquè quantes més veus del nostre territori tinguem allí on decideixen aspectes importants per al nostre futur, a priori serà millor.

Per damunt de les idees, legítimes de cadascú, hi ha la voluntat, d’entre tots, aconseguir una comarca més preparada per avui i demà. Aquest seria el veritable èxit de la democràcia!