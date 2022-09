L’Editorial: Onze de Setembre

Rememorant el 1714, el proper diumenge es celebra la Diada, que es va començar a fer el 1886 i es va aturar durant la dictadura. A l’inici tenia un caràcter més cultural que polític, però aviat es convertí en una jornada de defensa dels drets i les llibertats del país i en un acte de reafirmació del caràcter propi de Catalunya i de la seva identitat com a nació.

El 2012, organitzades per l’ANC i Òmnium Cultural, va encetar un seguit de manifestacions cíviques multitudinàries, per explicar al món la voluntat d’aconseguir la independència. El crit de “President, posi les urnes” naixia de la presidenta de l’ANC -que més tard va ser-ho del Parlament de Catalunya- i també dels centenars de milers de persones que sortiren als carrers.

El 2017 es va fer un referèndum. Per uns il·legal, per altres mancat de les garanties democràtiques i per la resta, emparat en el dret internacional. Les votacions fetes amb valentia ciutadana i gran violència policial, van donar una aclaparadora majoria a qui demanava una República Catalana. El govern català va declarar-la, però va deixar-la en suspens instants després. L’Estat espanyol va intervenir la Generalitat aplicant el 155, un article constitucional desenvolupat expressament per l’ocasió. El President va marxar a l’exili i molts membres del seu govern van ser empresonats i jutjats al Tribunal Suprem, que els va condemnar per sedició, utilitzant una interpretació novadora dels articles penals, que els condemnats han recorregut als Tribunals de Justícia Europeus. El 2021 el govern de l’estat indultà els dirigents empresonats a Lledoners.

D’aquesta situació han sortit diferents posicionaments dels partits polítics. No hi ha unitat d’acció i els enfrontaments entre les forces independentistes s’han fet més freqüents i violents. Són diversos els pronunciaments polítics d’aquests dies. Van des de considerar afeblit el moviment independentista, fins a titllar de traïdors els polítics que han deixat de liderar les esperances del país.

El President Aragonès ha anunciat que no anirà a les manifestacions perquè “van contra els partits polítics i no contra de l’estat”. I això ha generat malestar en aquells que veuen les accions del seu govern molt allunyades de qualsevol confrontació.

El proper diumenge hi haurà més manifestacions, posicionaments i explicacions. I Catalunya seguirà sent la nació mil·lenària dels catalans.