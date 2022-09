L’igualadí Gerard Freixes estrena un àudio drama a la Ràdio Nacional d’Irlanda

El passat diumenge 4, la Ràdio Nacional d’Irlanda, RTÉ va estrenar l’audio-drama “Escapism and Dime Novels” (“Escapisme i Novel·les de Duro”), escrit per Gerard Freixes Ribera, d’Igualada, i ambientat a la presó Model de Barcelona. Tot i que RTÉ es de les radios més veteranes del món i produeix radioteatres des de els seus orígens, amb autors destacats com John Boorman, Patrick McCabe, Maeve Binchy o Angela Carter, aquest és el primer cop que produeix un autor català i també de la resta de l’estat espanyol.

Gerard Freixes s’ha inspirat lliurement en la vida de Luis García Lecha, guardià a La Model que va escriure novel·les de duro aconsellat pel reclús Francisco González Ledesma, futur guanyador del Planeta, que també escrivia histories de l’oest amb el nom de Silver Kane. Lecha va compaginar el seu treball a la presó amb escriure centenars de “Bolsilibros”, novel·letes de l’oest, terror o ciència-ficció, firmant com Clark Carrados o Louis G. Milk. Amb aquest punt de partida, “Escapism and Dime Novels” construeix una ficció al voltant de Carlos Gallardo, escriptor i guardià de presó i la seva relació amb un pres també escriptor en els anys 70.

Tot i ser en anglès, la ficció sonora té un repartiment majoritàriament hispà encapçalat per Antonio Gil (protagonista de“Plutón BRBNero” i “La Reina del Sur”) com a Carlos Gallardo juntament amb José Miguel Jiménez, Letícia Vaquero, Fede Gonzales i Marcos Isla, sota la direcció d’Eithne Hand, Mark Dwyer al so, i la producció de Kevin Reynolds per a Drama on One.

Com a promoció del radioteatre, RTÉ també va fer el programa “In The Wings: Escapism and Dime Novels”, amb entrevistes als actors entre bambalines.

L’audiodrama “Escapism and Dime Novels”, i el programa In The Wings, es pot escoltar a Catalunya al podcast de Drama on One a RTÉ a Rte.ie/radio/dramaonone.