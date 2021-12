Cronologia: Les notícies més destacades de 2021

L’any 2021 ha estat marcat per molts esdeveniments que han deixat notícies que val la pena recuperar. A continuació presentem una cronologia mes a mes d’aquest any que acomiadem resumint les notícies més llegides al digital de La Veu de l’Anoia.

GENER

La neu enfarina part de l’Anoia a l’espera de nevades avui i dissabte

La neu ha enfarinat aquesta matinada bona part de l’Anoia, en especial en municipis com la Torre, la Pobla de Claramunt o Cabrera. La cota de neu voltarà els 200 metres. La temperatura es mantindrà baixa.

La nevada, irregular a l’Anoia, i present a partir dels 400

Tal com estava previst de matinada ha nevat arreu de la comarca tot i que ha agafat a partir dels 400m. La cota de neu ha anat pujant des de les 6h del matí cap als 500m.

FEBRER

Un veí de Montbui amenaça els Mossos amb un katana, mossega a un agent i s’escapa

Els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per presumpte violència de gènere en un domicili de Montbui. Quan van arribar-hi agents del cos policial, l’home no els deixava entrar i els amenaçava amb ganivets perquè no entressin. Els Mossos van acabar detenint el pare del presumpte agressor per desobediència i atemptat a l’autoritat.

Jordi Riba (PSC) i Alba Vergés (ERC), únics anoiencs que entraran al Parlament

A l’Anoia la participació va ser de només el 51 % del cens. Catalunya tindrà al Parlament dos diputats de l’Anoia: Alba Vergés, d’Esquerra, i Jordi Riba, del PSC. No entraran Àngels Chacón, Marc Castells, Judit Guàrdia ni David Alquézar.

MARÇ

Un paracaigudista aterra al mig del carrer a Igualada

Un paracaigudista aterra al mig de l’Avinguda Doctor Pasteur d’Igualada, poc després de passar la rotonda que enllaça amb l’Avinguda Balmes, en un moment en què no passa cap cotxe per la zona.

Els Hostalets de Pierola convoca diumenge una consulta sobre l’ampliació de l’abocador

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Anoia) ha convocat una consulta popular perquè els veïns puguin decidir si estan a favor o en contra de l’ampliació de l’abocador de Can Mata. a l’abocador li queden uns 3 anys de vida útil i, si s’aprova l’ampliació, tindria uns 8 anys més de trajectòria.

Veïns de Capellades denuncien tremolors a les cases i despreniments al Capelló per les explosions d’una pedrera

Un centenar de veïns de Capellades veuen com les seves cases tremolen cada vegada que la Pedrera de les Llangònies fa explosions controlades. Les barrinades afecten especialment els habitatges de la Ronda del Capelló i carrers adjacents, provocant tremolors, caigudes d’objectes i moviments de làmpades, i els veïns descriuen la vivència de manera molt similar a la d’un terratrèmol.

ABRIL

Els Bombers apaguen dos focs, un a Igualada i l’altre a Can Titó, a Vilanova

Incendi a una zona verda pròxima al Carrer Parlament de Catalunya d’Igualada. També un petit incendi a la zona de barbacoes de Can Titó, a Vilanova del Camí.

El nou membre del Consell de Volkswagen cita Igualada per la nova fàbrica de bateries

Matías Carnero, visa que “Martorell té els dies comptats sense el cotxe elèctric”. Abrera o Igualada són les ciutats candidates per les noves fàbriques.

MAIG

La igualadina Berta Carles fa història amb el Barça i alça la Champions

El FC Barcelona femení guanyar la seva primera Champions League. La Berta Carles, que és la preparadora física de l’equip entrenat per Lluís Cortés. Berta Carles havia estat jugadora de les blaugranes, de l’Espanyol i el CF Igualada.

JUNY

Un tornado deixa una persona ferida i diversos desperfectes a La Llacuna i Miralles

A la zona sud de l’Anoia es va formar un petit tornado que va arrencar diversos arbres de la carretera, es va emportar algunes teulades i va deixar una persona ferida lleu.

Un jove de Calaf mor ofegat a la Llosa del Cavall durant una sortida escolar

Un nen de 12 anys ha mort ofegat mentre es banyava i practicava una activitat de caiac al pantà de la Llosa del Cavall.

JULIOL

Igualada tindrà toc de queda a partir del cap de setmana

Igualada tindrà toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada, juntament amb Masquefa.

Els Bombers demanen el confinament de Tous i Miralles

L’incendi afecta a Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles. Els bombers demanen a lapoblació dels dos municipis que es confini a casa seva. A més, s’està començant a desallotjar una seixantena de veïns. Els Bombers insisteixen en demanar a la gent que no s’acosti a la zona a xafardejar.

AGOST

Mor el pastisser igualadí

El conegut pastisser igualadí ha mort a l’edat de 89 anys. Tota una vida lligat a la Pastisseria Pla que havia fundat el seu avi Manel el 1888.

Tres nits senceres de baralles, alcohol i soroll al Parc Garcia Fossas i al Rec

Durant la Festa Major d’Igualada, botellots descontrolats amb importants concentracions de gent. La situació s’ha descontrolat en moltes ocasions amb diverses baralles.

SETEMBRE

Detenen dos homes per col·locar un artefacte explosiu en una casa ocupada de Jorba

Detinguts dos homes de 27 i 28 anys i de nacionalitat espanyola com a presumptes autors d’un delicte de tinença d’explosius, amenaces, obstrucció a la justícia i atemptat contra els agents.

Un accident de patinet al Passeig acaba amb dos ferits menys greus traslladats a l’Hospital

El conductor del patinet no hauria respectat el pas de vianants que hi ha en aquella zona i hauria atropellat al vianant. Els afectats han estat traslladats per dues ambulàncies a l’Hospital d’Igualada en estat “menys greu”.

OCTUBRE

El polígon Plans de la Tossa acollirà la primera empresa l’any que ve

L’empresa igualadina Texpaper Service SL traslladarà la seva producció i oficines fins el polígon de Montbui el proper any.

Jorba vota àmpliament en contra del polígon industrial del Pla Director

En la consulta hi han participat el 61,31% dels veïns i veïnes de Jorba, 420 persones de les 685 amb dret a vot. Han votat en contra de l’ampliació de sòl industrial al municipi per ubicar-hi en part el Parc Tecnològic i Empresarial previst al Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO).

Un cotxe s’estavella contra diversos vehicles aparcats a l’Avinguda Catalunya

Un vehicle que anava a gran velocitat ha xocat contra diversos vehicles que estaven estacionats en al lateral de l’avinguda. El conductor va donar positiu al control d’alcoholèmia.

NOVEMBRE

El gest esportiu d’un atleta del CAI aplaudit pel món de l’atletisme

L’atleta del Club Atlètic Igualada, Hamza Zeroual, de 15 anys, competia en la final dels 3.000 obstacles del Campionat de Tardor de Catalunya, l’atleta que anava en segona posició, Nil Garcia, es va entrebancar i va caure a terra. L’esportista del CAI, que anava just darrere, va ajudar a aixecar-lo. Van arribar tots dos a la meta.

Uns llums de Nadal cauen sobre cotxes a la Rambla d’Igualada

A causa del fort temporal de vent, s’han caigut els llums de Nadal sobre diversos cotxes estacionats. No hi ha hagut danys personals.

Els Mossos investiguen una agressió sexual a una menor per la Castanyada

Segons fonts policials, es va trobar a una noia de 16 anys estirada al carrer Itàlia d’Igualada, al barri de Les Comes i al veure que es tractava d’una possible agressió sexual se la va traslladar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La noia estaria ingressada en estat greu, amb lesions internes a causa d’una violació i la policia encara no li ha pogut prendre declaració. De moment no hi ha hagut cap detenció.

DECEMBRE

Un detingut i una persona en cerca i captura per robatoris en comerços d’Igualada

Detingut un home, de 54 anys i veí de Vilanova del Camí, pel robatori a la Carnisseria Gual d’Igualada. La policia també busca un altre persona implicada.

El TSJC avala el toc de queda i la limitació de les trobades socials a 10 persones

El Tribunal de Justícia de Catalunya avala la petició d’aplicar el toc de queda, la limitació de les reunions socials a 10 persones i l’aforament del 70% en cerimònies religioses, durant els pròxims catorze dies, coincidint amb les festes de Nadal.