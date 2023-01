L’Editorial: A voltes amb el Passeig

És habitual en els darrers anys que, quan s’acosten les eleccions municipals a Igualada, es parli del Passeig Verdaguer, una de les principals artèries de la ciutat que demana a crits una remodelació des de fa anys però ningú, encara, s’ha atrevit a entomar-la. El darrer en intentar-ho amb una proposta més o menys pensada, l’arquitecte candidat d’ERC Enric Conill mesos abans de les eleccions de 2019, va rebre un munt de crítiques pel seu model de soterrar part d’aquesta via pública, amb una idea que no va ser prou explicada i, com tot últimament, va ser destruïda sense escrúpols pels seus adversaris.

Ara és l’alcalde -i candidat altra vegada- Marc Castells, de Junts per Igualada, qui també anuncia que, aprofitant l’enèsima promesa de soterrament de l’estació de tren, pensa remodelar amb un projecte ambiciós el llarg i ample del Passeig Verdaguer en els propers quatre anys, convertint-lo en un pulmó verd al mig de la ciutat.

La via que porta el nom de l’il·lustre Jacint Verdaguer té una llarga història. El projecte d’explanació del Passeig, realitzat l’any 1834 per l’arquitecte Pere Serra i Bosch és l’obra cabdal del procés d’urbanització d’Igualada durant el segle XIX. Des de llavors ha portat diversos noms i la seva morfologia ha estat diversa, la darrera, de 1957, arribant fins a l’esplanada on avui hi ha l’estació. Molts anys després, s’hi van col·locar unes llambordes que han costat més d’un disgust en dies plujosos, i els enormes plataners que ofereixen una ombra espectacular els estius, no agraden als al·lèrgics.

Malgrat tot, cap govern municipal ni cap de les seves crosses ha volgut o pogut mai entomar la remodelació d’un Passeig que, a ben segur, podria ser molt millor, més estimat encara i més aprofitat per tots igualadins.

A vegades aquests són debats que cal fer, per molt que les crítiques ennuvolin certes il·lusions. El Passeig Verdaguer necessita un canvi per millorar. En això tots hi estem d’acord.