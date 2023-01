Piera municipalitza el servei d’abastament d’aigua que tenia Anaigua SA per millorar les instal·lacions i baixar el preu

Piera ha fet un gran pas endavant en la municipalització d’una part important del seu servei d’abastament d’aigua potable. L’empresa Anaigua SA, que prestava el servei a la majoria de llars i empreses, va finalitzar el juny de l’any passat la seva concessió, que venia realitzant des de fa 25 anys. L’Ajuntament va decidir prendre mesures per recuperar la concessió i assumir el servei de la manera pròpia, després de la gran quantitat de queixes dels veïns.

L’alcalde de Piera, Josep Llopart, ha explicat a La Veu que “de fet, el retorn de la concessió és per dues raons. Primer, pel preu del servei, ja ha sortit diverses vegades a la premsa que les tarifes de Piera eren de les més altes del país, específicament les d’Anaigua”.

Cal dir que a Piera existeixen diferents empreses i comunitats de veïns que gestionen les xarxes de distribució de l’aigua, com la Comunitat d’Aigües, Aigües de l’Anoia, i les associacions veïnals de Can Aguilera i Sant Jaume, a més d’Anaigua, que era la més important, donant servei al nucli urbà, i els barris de Can Canals, el Portell, la Xuriguera, Can Claramunt, Castell de la Ventosa, Sant Jordi, Avinguda de Barcelona, la Venta, Can Martí, Can Mas, el Bedorc i la Fortesa.

L’alcalde afegeix que “efectivament, hi havia moltes queixes per part dels veïns i des de l’Ajuntament tampoc veiem que l’empresa reinvertís els diners en la millora de les instal·lacions, canviant canonades o aforaments per comptadors, que és la queixa més gran que tenim. Els aforaments tenen una quota fixa i no es paga per la quantitat d’aigua que es gasta, i això als clients no els agrada, però per posar els comptadors també s’han de canviar canonades i aquesta inversió no s’ha fet. Per això hem decidit assumir el servei, i, de fet, ja hem invertit 2 milions d’euros en canviar algunes canalitzacions dels carrers més importants”.

Josep Llopart explica que “la nostra intenció com a servei municipal és a partir d’ara continuar amb el canvi de canonades, i sobretot, abaixar el preu. Entenem que és una empresa municipal que no necessita d’un benefici industrial, i d’aquesta manera es podran baixar les tarifes. No pot ser que tinguem de les aigües més cares de Catalunya. Hi ha marge de maniobra per fer-ho”.

Des del passat mes de juny, l’Ajuntament ha instal·lat uns telecontrols en els dipòsits per poder controlar la quantitat d’aigua, la pressió i la seva qualitat, a través d’analítiques periòdiques, a més de dotar la nova empresa municipal de programes de facturació i comptabilitat. En total, es dona servei a 4.000 abonats, amb 5 treballadors, però se’n necessitaran possiblement nou. “En un termini màxim de tres mesos veurem quina és la realitat, però el més important és baixar el preu, sinó no tindria cap sentit municipalitzar l’aigua”, diu Llopart.