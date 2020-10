L’Aurora programa l’adaptació musical d’una obra de Víctor Català

El Teatre de l’Aurora continua la Programació Setembre/Desembre 2020 aquest cap de setmana reprogramant el musical Infanticida de Víctor Català. La compositora Clara Peya i el dramaturg Marc Rosich signen una potent adaptació amb un contingut rítmic i musical propi. Aprofitant la potencialitat dramàtica del text de Víctor Català, aconsegueixen dotar-lo d’una contemporaneïtat única des del plantejament musical, sumant-hi l’excel·lent interpretació de l’actriu Neus Pàmies, sota la direcció de Marc Angelet.

La Nela acaba de cometre un crim. Es troba sola en una comissaria freda on ha d’explicar què ha passat i perquè ha passat. La reconstrucció dels fets es barreja amb el seu món interior i ella mateixa repassa els detalls de la seva història en un intent de reviure-la, d’agafar-la perquè no s’escapi, d’entendre què ha passat. Infanticida és el crit d’una dona que intenta trobar una escletxa de llum en un entorn desolador i opressor. Una dona que lluita fins que el seu món s’enfonsa. Una dona valenta que s’enfronta a tot allò que l’envolta per l’anhel de llibertat, pel desig de trobar una manera de fer i viure pròpia.

La infanticida no va estrenar-se fins seixanta anys després de la seva escriptura, perquè era un text incòmode que qüestionava uns dogmes preestablerts sobre la funció de la dona en la societat. Caterina Albert o Víctor Català (el seu nom de ploma) va trencar amb un mite irreductible fins al moment: l’instint maternal. Una autora excepcional, exponent del modernisme literari català, i considerada també la primera novel·lista feminista de la literatura catalana. Aquesta programació compta amb el suport de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Horari i venda d’entrades

Les representacions d’Infanticida, tindran lloc divendres 2 i dissabte 3 d’octubre a les 21 h i diumenge 4 d’octubre a les 19 h. Després de la funció de divendres, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Ja estan disponibles els abonaments de la temporada

Ja hi ha disponibles els abonaments per a la Programació Setembre/Desembre 2020 a través del qual els espectadors poden comprar 4 espectacles per 44 euros (30% descompte). Podran escollir entre els espectacles marcats com a abonables. La compra d’abonaments es pot fer a través del web www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 fins el 6 de novembre.