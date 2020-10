Es suspèn la funció d’Els Ocells d’aquest diumenge a l’Ateneu

El proper diumenge dia 4 d’octubre s’havia de representar al Teatre Municipal l’Ateneu l’espectacle Els Ocells, de la companyia La Calòrica –Premi de la Crítica ‘Serra d’Or’ 2000 a l’aportació més interessant. Finalment però, s’ha suspès la funció a causa d’una indisposició dels membres de la companyia. La data de reprogramació de l’obra serà el diumenge 25 d’octubre, a les 19 h. Aquelles persones que tinguin l’entrada i puguin assistir-hi, no caldrà que facin res per mantenir la localitat. Aquells espectadors que no puguin assistir a la representació en la nova data, podran gestionar el retorn de l’import a través del correu electrònic a entrades@teatremunicipalateneu.cat o també presencialment, tots els dijous d’octubre d’11 a 13h i de 18 a 20h.

Els Ocells

Els Ocells d’Aristòfanes va estrenar-se l’any 414 a.C. La comèdia explica la historia de dos atenencs adinerats que, farts de la ingerència pública en els seus assumptes particulars, abandonen el món dels humans i convencen els ocells de crear una nova civilització.

La democràcia atenenca no ha complert encara cinquanta anys i Aristòfanes ja denuncia aquells que instrumentalitzen els problemes del poble per perseguir els seus objectius individuals. 2500 anys després d’aquella estrena, La Calòrica revisita Els Ocells per estudiar els mecanismes emocionals que fan funcionar el populisme neoliberal i qüestionar-se els motius del seu auge a l’esfera internacional. Què hem fet nosaltres per aturar el populisme? Fins a quin punt som impermeables als seus eslògans contundents? Què queda de realment democràtic a les democràcies occidentals?

El jove empresari Pisteter i la seva companya Evèlpides no poden tornar a casa. Tampoc se’ls acudeix cap altre lloc on puguin anar a viure la vida còmoda, relaxada i lliure d’impostes que ells anhelen. La trobada accidental amb un innocent puput enmig del bosc els portarà a plantejar-se un canvi d’estratègia: i si renunciessin a la seva condició humana i es convertissin en ocells? O encara més: i si convencessin les aus del món per crear una nova societat basada en els principis fonamentals d’Individu, Propietat i Competència?

L’empresa no serà senzilla. Caldrà convèncer les masses amb un relat sòlid i apassionat, caldrà negociar amb vells poders que habiten el món des del principi dels temps – i que potser no estan disposats a que res canviï-, caldrà combatre amb mà de ferro la dissidència i, fins i tot, tenir una conversa cara a cara amb la Democràcia i el Capitalisme.

En aquest espectacle La Calòrica extreu el màxim potencial còmic dels seus components per crear una comèdia majúscula, excessiva, de vegades insuportable. Una comèdia que fa parlar els ocells i converteix els líders polítics en dj’s messiànics. Una comèdia on l’humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Una comèdia eclèctica que dinamita qualsevol eix de coordenades que pugui intentar fer servir l’espectador per classificar-la.