Igualada es mourà a ritme de jazz del 9 al 24 d’octubre

Aquest dimecres s’ha presentat a l’Ajuntament d’Igualada la programació de la vuitena edició de l’Estival Jazz, que tindrà lloc del 9 al 24 d’octubre a Igualada. Aquest festival, que habitualment se celebrava al mes de juny, s’ha posposat aquest any fins a la tardor. Serà, doncs, una edició especial i adaptada a la situació sanitària, amb totes les mesures de seguretat necessàries per aconseguir que la cultura no s’aturi i el jazz no deixi de sonar a la capital de l’Anoia.

El clàssic Carta Blanca donarà el tret de sortida de la programació el divendres 9 d’octubre, a les 22h, al Teatre de l’Aurora. Aquest any el músic i compositor Àlex Cassanyes en serà el protagonista. La següent actuació arribarà el dissabte 17, amb una proposta arriscada amb el saxofonista Bill McHenry, que oferirà un concert a solo en un espai ideal per descobrir textures i noves sensacions com és l’Espai l’Adoberia. El divendres 23, a les 22h al Teatre de l’Ateneu, hi haurà una estrena que permetrà als assistents submergir-se en la tradició dels estàndards jazzístics, amb Carme Canela i el trio Doin’ The Thing. I, finalment, la cloenda de l’Estival serà el dissabte 24, a les 20 h, a La Bastida del Rec, amb una proposta totalment igualadina: el duet Gèls amb la col·laboració del guitarrista Jaume Llombart.

La presentació ha anat a càrrec del regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, el president del festival, Roger Tarragó, i Marc Mateu i Laia Carbonell, membres també de l’organització. Les entrades s’hauran de reservar i comprar prèviament per poder controlar els aforaments. Podreu trobar més informació sobre els actes, així com també sobre la reserva i compra d’entrades a la pàgina web www.estivaldejazz.cat.