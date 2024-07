L’AMIC celebra una 27a Assemblea encarada a la globalitat dels mitjans

Durant la jornada s’ha destacat la internacionalització de l’entitat, els nous formats comunicatius i la seva nova campanya anomenada “El batec de la comunitat”

El municipi de Sant Fruitós de Bages ha estat l’espai encarregat d’acollir aquest divendres, 12 de juliol de 2024, la 27a Assemblea general ordinària de l’AMIC. Cent vint associats han assistit a la trobada anual que realitza l’Associació, per fer balanç del darrer any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de futur.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, ha inaugurat l’Assemblea agraint l’assistència de tots els companys dels diferents territoris dels països catalans que “ens han acompanyat durant el dia d’avui”, així com recalcar la importància de l’AMIC com a referent als territoris de parla catalana. Durant la benvinguda també han intervingut Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages i Carme Ruiz Sánchez primera tinenta d’alcalde i regidora de Serveis Econòmics i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

A l’Assemblea s’ha presentat la memòria d’activitats de l’Associació, els serveis que ofereix l’AMIC, els ingressos de l’any 2023, que han superat els 2.890.000 € i una previsió de més de 3.200.000 € per al 2024. Així com el nombre total d’associats que ha arribat a gairebé 600 – 216 mitjans en paper i 356 mitjans digitals-, xifres que no deixen de créixer des del 2014. Amb l’afegit que, del total de mitjans de l’AMIC, 309 estan auditats per OJD, PGD o OJDinteractiva, un fet únic a l’estat espanyol.

S’han presentat les novetats més destacades d’enguany. D’una banda, s’ha celebrat la 1a edició dels premis AMIC-Tresdeu per a creadors/es de contingut audiovisual en català, una explosió de talent i creativitat que va aplegar més de 250 creadors dels països catalans. Així com la 1a edició del Premi Internacional AMIC de Mitjans de Proximitat nascut per promoure el rigor i l’excel·lència professional en els nostres mitjans amb una perspectiva catalana, europea i internacional i que ha fet realitat un antic projecte de l’entitat. L’acte d’entrega de premis celebrat a La Pedrera va representar tot un esdeveniment, amb convidats internacionals que van detallar les experiències de mitjans com els nostres, tant a Europa com als Estats Units.

D’altra banda, s’ha signat un conveni amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal de promocionar la premsa de proximitat així com els mitjans públics de la Corporació i en aquesta línia al setembre, es farà una nova campanya de publicitat de l’AMIC a TV3 i a Catalunya Ràdio amb intercanvi publicitari amb una part de retribució.

Objectius de futur

A l’Assemblea s’han mostrat els objectius de treball del pròxim any: ajudar a la innovació, internacionalització de l’AMIC, presència al territori, generar més ingressos, crear una “aliança sectorial” i continuar reforçant la funció social de l’Associació.

El 2023 i 2024 també són dos anys rellevants per a la presència de l’AMIC en el panorama nacional i internacional. L’AMIC aposta fermament per la internacionalització de l’Associació amb projectes com el Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat o acords de campanyes com l’Euroregió.

Campanyes publicitàries

Respecte a campanyes, s’han de destacar dues de “Territori Cultura” on de novembre a desembre, 33 mitjans van fer difusió de continguts culturals de Catalunya amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; i de febrer a octubre, 19 mitjans van fer més de 65 insercions de continguts culturals de la demarcació de Girona. Així com ressaltar el projecte de compartir continguts culturals els mitjans de comunicació de l’Espai Català Transfronterer “Casa a Perpinyà”, on hi va haver un intercanvi de continguts, d’activitats i notícies de la Catalunya del Nord per publicar a la demarcació de Girona i a la inversa amb l’objectiu de fomentar la cooperació per vertebrar els mitjans transfronterers i la promoció i divulgació del català als mitjans de la Catalunya Nord.

Enguany, l’Associació ha mantingut l’acord amb TV3 per fer un intercanvi publicitari amb l’ens. Durant els mesos de novembre, juliol, setembre i octubre s’estan publicant diversos anuncis als mitjans de l’AMIC fent publicitat de la nova plataforma 3Cat. A partir del mes de setembre, l’AMIC iniciarà a TV3 i Catalunya Ràdio la difusió de la nova campanya publicitària de l’AMIC. Actualment, un total de 103 mitjans en paper i digitals han fet difusió del nou 3Cat.

Dinar posterior

Posterior a l’Assemblea, s’ha celebrat un dinar, en el qual el president de l’AMIC, Ramon Grau, ha fet un repàs de la memòria d’activitats de l’AMIC, destacant els ajuts institucionals, els nous formats comunicatius i els objectius a curt i llarg termini que afronta l’Associació.

L’acte també ha comptat amb la presència del secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat de Catalunya, Marc Bataller; qui ha felicitat l’AMIC per la seva 27a assemblea anual, “Catalunya té un ecosistema de premsa local extraordinària i un mass media que engloba tot el territori. Els mitjans de proximitat són essencials i imprescindibles dins el panorama mediàtic en català”. D’altra banda, Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages ha volgut agrair al Montpeità per haver pogut fer possible l’assemblea i ha remarcat que “per nosaltres és un regal poder celebrar aquesta assemblea a la Catalunya Central després de 27 anys”.

Per finalitzar l’acte, l’Associació ha fet entrega de diplomes per commemorar a aquells mitjans que han complert anys rellevants enguany.