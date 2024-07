L’Ajuntament transformarà Cal Granotes fent-la més immersiva, accessible i connectada al barri del Rec

Aquest nou espai serà el resultat d’un procés de replanteig i obertura del museu que va iniciar-se al 2020 i que estarà acabat durant el primer trimestre de 2025

La regidora de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, acompanyada de la directora del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Glòria Escala, ha presentat el projecte de transformació de l’adoberia museïtzada de Cal Granotes. Aquest és un espai museïtzat obert l’any 1990 que ara tancarà les portes durant uns mesos per transformar-se en un espai que expliqui la història de la pell a Igualada, del barri del Rec, el procés d’adobar la pell i l’ofici d’adober de forma immersiva, vivencial i totalment accessible.

Riera ha explicat que aquest és el resultat d’un procés madurat “que aposta per obrir encara més el museu al barri del Rec i a la ciutadania apostant per un museu modern, accessible i que permeti al visitant conèixer la relació de la pell i Igualada, la seva evolució, el seu present i també el seu futur”.

Rehabilitació sostenible i accessible de l’edifici

Cal Granotes és una antiga adoberia, una construcció industrial del segle XVII, que forma part del Museu de la Pell d’Igualada i mostra la transformació de pells crues en cuir: l’adob de la pell. L’antiga adoberia conserva les dues plantes característiques d’aquests establiments: la ribera i l’estenedor.

L’Ajuntament d’Igualada farà una rehabilitació sostenible de l’edifici amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica, actualitzar els tancaments actuals i adequar els espais millorant-ne els acabats interiors. L’adoberia és un edifici protegit i forma part del patrimoni històric de la ciutat. En aquest sentit, les intervencions proposades són el resultat d’un estudi de l’edifici, en el que es va analitzar el comportament energètic de l’edifici a través d’un model 3D i es van proposar una sèrie de mesures a adoptar en base el diagnòstic obtingut.

Les actuacions s’allargaran fins el primer trimestre de 2025 i inclouen la millora de l’aïllament tèrmic de les cobertes, l’estanquitat de les fusteries interiors, l’adequació de la instal·lació de climatització i ventilació i la millora de les condicions d’humitat interior en planta baixa, així com la restauració del paraments interiors actualment afectats per la filtració d’humitat des del subsòl.

Aquest projecte s’afegeix a l’actuació ja executada de renovació de l’ascensor accessible. Aquesta rehabilitació està totalment finançada per fons europeus Next Generation dins del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia amb un pressupost de 252.890,00 euros.

Aposta per una museïtzació més immersiva, moderna i multirelat

Glòria Escala, directora del Museu ha estat l’encarregada de presentar la proposta per la futura museografia que respectarà la zona arqueològica industrial dels clots i una part de l’anterior museografia i que ha esta elaborat conjuntament amb l’empresa Stoa.

Escala ha detallat que serà una museografia molt més accessible, amb especial atenció per a les persones amb diversitat funcional i sensorial creant un espai immersiu, més vivencial i que, alhora s’obrirà a explica nous relats.

La directora ha detallat que fins ara el museu se centrava únicament en el procés d’adob de les pells “ara s’ampliarà al context del barri industrial del Rec i la seva relació amb la ciutat, la vida laboral i social dels treballadors, l’argot de l’ofici i de sostenibilitat i economia circular” entre d’altres.

Adobar és en ell mateix un ofici de reciclatge ja que dona sortida i revaloritza un element “sobrant” de la indústria càrnia.

El nou espai museïtzat tindrà també dos audiovisuals que posaran en context al visitant alhora que li mostraran imatges actuals de la indústria a casa nostra. Aquestes peces tindran una veu en off, femenina, que serà la personificació de l’aigua, un element essencial en el procés d’adob de la pell.

Al llarg del recorregut 8 plafons explicatius amb un codis QR on el visitant hi trobarà continguts addicionals allotjats a una web. Aquest continguts seran accessibles per tothom qui vulgui accedir a aquest web, tant durant la visita com abans o després, apostant per un accés lliure al coneixement, per la pre i la postvisita.

El nou espai museïtzat és fruit d’un procés participatiu iniciat el gener de 2020 amb la gent del barri, amb els diferents agents del Cluster, el CECI i els catedràtics en història Pere Pasqual i Josep M. Torras i Ribé. La digitalització del museu i la transformació de l’espai de Cal Granotes estan finançades per fons europeus Next Generation dins del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia amb un pressupost de 420.304,99 euros.