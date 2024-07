Tenir cura dels teus cabells o la teva salut per consells de TikTok és un greu problema

Una de les coses que més ens passen en els darrers anys (potser molt més després de la pandèmia) és que molts dels nostres clients ens diuen “Estic usant o prenent o aplicant aquest producte que el recomanen per TIKTOK”. I ens trobem amb veritables problemes de cura capil·lar. Els més comuns són colors que no responen com imaginaven les persones que se’ls han aplicat, talls de cabell que s’han de corregir i diversos productes sobre cabell greixós o hipersec que provoquen danys importants al cuir cabellut. Per aquesta raó a Karme Pedrós Perruqueria tenim l’obsessió que la millor manera de cuidar la teva salut capil·lar és entendre bé la teva pròpia pell.

Desinformació i mites comuns: Productes Miraculosos

Les xarxes socials són plenes d’influencers i marques que promouen productes com la solució màgica per a tot tipus de problemes capil·lars. Ja existeix el problema a nivell de “skincars” innecessaris i en el cas del cabell no ens quedem enrere. La nostra recomanació és sempre la mateixa: deixa d’“invertir” en coses que et semblen molt econòmiques i que només fan malbé la forma com el teu cabell reacciona als tints i tractaments afectant així el benestar del teu cuir cabellut.

Tornem a repetir i sempre ho diem:

El sol és salut per al cabell. El sol és necessari per a la vida, i ens aporta la vitamina D, necessària per al creixement i reparació de teixits en totes les parts del cos. És el formador del col·lagen, la proteïna que genera la pell, entre molts altres beneficis que ens dona. Per altra banda ens deshidrata i ens pot fer malbé el cabell (per les alteracions que es donen a l’estiu). Quan ets conscient de tot això pots trobar la millor alternativa per a tu. Així que quan ens visites el primer que fem és recomanar-te una ANÀLISI de com es troba la pell que no veus i que està coberta pels teus cabells. Això és el primer de tot.

Què t’oferim? El primer i el més important:

Repara el teu cuir cabellut amb una neteja profunda (exfoliant) i hidrata i reconstrueix la teva fibra capil·lar, ajudant a nodrir i reparar els teus cabells. Molt important! Durant l’exposició al sol cobreix el teu cap. Moltes hores d’exposició necessiten un suport extra. Per la nostra part t’ajudem a millorar en relació a:

Caiguda — Si notes un excés de caiguda, és essencial aportar nutrients al bulb capil·lar. Per això utilitzem la Talassoteràpia Revitalitzant.

Descamació — Per equilibrar la renovació de la pell i combatre la descamació, utilitzem el Ritual Purity. És un tractament equilibrant natural del cuir cabellut deixant-lo saludable i sense caspa.

Picors — Si pateixes de picors al cuir cabellut, és recomanable reduir la inflamació. Amb el Ritual Talassoteràpia Scalp Confort, alleugerim la irritació i aportem confort immediat, deixant el teu cuir calmat i saludable.

Reconstructor — Tractament hidratant i nutritiu per combatre la ruptura del teu cabell (fibra capil·lar) abans de l’estiu.

També hauries de plantejar-te accions físiques.

Saneja les puntes

Programa una visita a Karme Pedrós per tallar les puntes, això eliminarà les puntes obertes. Deixar-les més saludables i resistents al dany addicional de la calor durant l’estiu.

Protecció tèrmica

En aquesta època de l’any és quan més hauries d’utilitzar protectors tèrmics per minimitzar el dany abans que comenci l’estiu. Si ja és important en altres moments de l’any, ara encara ho és molt més.

Protecció solar capil·lar

Comença a fer servir protectors solars capil·lars abans que arribi l’estiu. Això ajudarà a preparar els cabells per a l’exposició al sol i minimitzar els efectes nocius dels raigs UV.

Cal entendre que la bellesa dels teus cabells (i això inclou el tenyit, la caiguda, el tall, el benestar del cuir cabellut) té a veure amb una realitat pròpia i individual. No facis inversions en grans tractaments o en color o tendències sense abans revisar com és el teu cabell. I feliç estiu, que ara ja comencem a tenir-ne ganes tots.

Sigues conscient que les xarxes socials et creen expectatives irreals. Les imatges i vídeos a xarxes socials solen estar editats i filtrats, presentant resultats que no són reals. Comparar el teu cabell amb el d’influencers que utilitzen il·luminació, filtres i edició pot portar a expectatives irreals i et fa tenir una percepció negativa del teu cabell. Només la salut és bellesa.

T’esperem a l’avinguda del Doctor Pasteur núm. 26, a Igualada. Parlem de la teva salut capil·lar.