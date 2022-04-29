L’Ajuntament aprova les subvencions a les entitats per un import total de 416.366€

L‘Ajuntament va aprovar dimarts la concessió de subvencions a diverses entitats sense ànim de lucre, per un valor total de 416.366,37 €.Es tracta de diverses entitats dins de l’àmbit de l’acció social, la cultura, l’esport, l’ensenyament, la joventut, la dinamització econòmica, el medi ambient, la igualtat de gènere, la salut, el comerç, la cooperació i d’altres d’aquesta naturalesa.
El consistori va rebre un alt volum de sol·licituds, algunes de les quals han estat refusades, i d’altres posposades. Les que apareixen en el següent llistat, amb la corresponent xifra de subvenció, són les aprovades. Anteriorment, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les Bases i va obrir convocatòria de sol·licituds de subvencions entre el dia 21 de febrer i el 18 de març passats.
AAVV C/ STA. CATERINA, CARME I TRAV. 350
AAVV BARRI DE FATIMA 250
AAVV BARRI POBLE SEC D’IGUALADA 850
AAVV I COMERCIANTS SANT AGUSTI 350
AAVV BARRI DE MONTSERRAT 350
AVVV BARRI DEL SANT CRIST 350
AFA ESCOLA ATENEU IGUALADÍ 3.550
AFA ESCOLA DOLORS MARTI I BADIA 650
AFA ESCOLA PIA IGUALADA 4.038,50
AFA FUNDACIO ESCOLA MOWGLI 3.550
AMPA COL·LEGI JESUS MARIA 1.375
AMPA COL·LEGI PÚBLIC EMILI VALLES 5.172
AMPA ESCOLA GABRIEL CASTELLA 3.050
AMPA INSTITUT JOAN MERCADER 1.600
AMPA INSTITUT PERE VIVES VICH 900
AMPA LA ROSELLA 500
AMPA MARISTES IGUALADA 1.850
AMPA COL·LEGI JESUS MARIA 1.375
AMPA DEL COL·LEGI EMILI VALLES 4.050
AMPA ESCOLA GABRIEL CASTELLA 3.050
AMPA INSTITUT JOAN MERCADER 1.600
AMPA INSTITUT PERE VIVES VICH 900
AMPA LA ROSELLA 500
AMPA MARISTES IGUALADA 1.850
APA GARCIA FOSSAS 2.050
APA RAMON CASTELLTORT 5.350
ANOIA RUGBY CLUB 1.800
ANOIA CLUB GIMNASTIC 1.600
ASOCIACION PETANCA FATIMA 2013 500
ASSOCIACIO HOQUEI LINIA IGUALADA 3.500
CLUB ATLETIC IGUALADA 10.000
CLUB BASQUET IGUALADA 12.850
CLUB BITLLES IGUALADA 240
CLUB ESCACS IGUALADA 500
CLUB EXCURSIONISTA UECANOIA 1.250
CLUB FISIC-CULTURISME LES PESES 750
CLUB FRONTENNIS IGUALADA 5.000
CLUB FUTBOL IGUALADA 10.000
CLUB HANDBOL IGUALADA 6.050
CLUB PETANCA FATIMA 500
CLUB PING PONG IGUALADA 800
ESCOLA PIA IGUALADA BÀSQUET 400
FUTBOL CLUB FATIMA 10.500
CLUB GIMNÀSTIC AULA 2.025
IGUALADA FEMENI HOQUEI 7.200
IGUALADA HOQUEI CLUB 23.750
IGUALADA VOLEI CLUB 6.000
SECCIO FUTBOL ATENEU 2.400
SOFTBALL CLUB IGUALADA 500
UNION DEPORTIVA MONTSERRAT 1.200
EGAN ESPELEO GRUP ANOIA 650
ASSOCIACIÓ BALL DE CERCOLETS 200
ASSOCIACIÓ BALL DE GITANES 200
ASSOCIACIÓ COLLA DEL BISBALET 800
ASSOCIACIO CULTURA DESSOTA 1.700
ASSOCIACIÓ GEGANTS VELLS 200
BALL DE SANT MIQUEL I ELS DIABLES 400
DENA DE SANT BARTOMEU 200
DIABLES D’IGUALADA 1.000
FEDERACIÓ SEGUICI TRAD. HISTÒRIC 1.000
GRUP MAL LLAMP D’IGUALADA 1.000
PETITS DIABLES 650
TRABUCAIRES ELS VOLADORS 500
ASSOCIACIO CATALANA PARKINSON 500
ASSOCIACIO AFECTATS FIBROMIALGIA 600
ASSOCIACIO DIABETICS DE CATALUNYA 500
ASSOCIACIO DCA (DANY CEREBRAL) 600
ASSOCIACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE ANOIA 800
ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL CAT. ANOIA 4.000
SMAP CELIACS CATALUNYA 500
ALCER DE BARCELONA 300
AFADA 1.000
AGRUPACIO FOLKLORICA IGUALADINA 650
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA 2.500
AGRUPACIÓ SARDANISTA D’IGUALADA 1.500
AMICS DE MANITOS 900
ASSOCIACIÓ IGUALADA GOSPEL CHOIR 500
ASSOCIACIÓ IGUALAD’ACULL 2.400
ASSOCIACIÓ PERCUSSIÓ ELS PROTONS 300
ASSOCIACIÓ AGERMANAMENTS 3.200
ASSOCIACIÓ PROM. LLENGUA APLEC 900
ASSOCIACIÓ PUNTAIRES DE L’ANOIA 200
ASSOCIACIÓ REVISTA D’IGUALADA 3.000
ASSOCIACIÓ TOCATS DE JAZZ 1.500
ATENEU IGUALADI 20.000
ASSOCIACIO AMICS DEL TREN 500
ASSOCIACIÓ CULTURAL COR EXAUDIO 1.000
ASSOCIACIÓ ARBRE DE MAIG 1.400
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 1.600
ASSOCIACIO DISSENY=IGUALADA 1.000
ASSOCIACIÓ ELS PELFORTS GRIMGITC 200
ATLAS FUNDACIO SOCIOCULTURAL 3.100
PRIORS SANT CRIST IGUALADA 500
BITRAC DANSA 650
CAPELLA DE LA MÚSICA DE LA TOSSA 1.000
CARITAS DIOCESANA 6.000
CASAL D’AVIS DE FÀTIMA 800
CINECLUB ATENEU 1.400
COFRADIA DE FÀTIMA 450
BARRI DE LA FONT-VELLA 350
COR D’HOMES D’IGUALADA 1.000
CORAL ELS VERDUMS 700
CORAL GATZARA 500
CORAL JUVENIL XALEST 500
CORAL MIG TO 500
CORAL MIXTA D’IGUALADA 800,0
CORAL SANTA MARIA D’IGUALADA 1.500
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 14.300
DONES AMB EMPENTA 11.600
ESBART IGUALADÍ 700
ESCOLA PIA IGUALADA 11.924,27
FLAMA DEL CANIGÓ 6.900
FUNDACIO DEL TRAGINER 2.500
FUNDACIO ABADIA DE MONTSERRAT 2025 300
FUNDACIO AURIA 2.500
FUNDACIO SERVEI INCLUSIO SOCIAL 9.000
FUNDACIO SOCIOCULTURAL ATLAS 6.850
HOGAR DEL SANTO CRISTO 2.300
JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA ANOIA 2.000
LA XARXA 1.500
REC ON FIRE 500
SCHOLA CANTORUM 800
UNICOOP CULTURAL, SCCL 13.500
UNIÓN CULTURAL EXTREMEÑA ANOIA 200
A.E. J. CARESMAR – M.A. SALVÀ 2.350
AGRUPACIÓ TÈXTIL FAGEPI 7.250
APINAS 2.350
ASS DE BOTIGUERS DE LA MASUCA 4.000
ASS LA TRIBU, ARTESANS DE L’ANOIA 420
ASSOCIACIÓ EMPR. POLÍGON LES COMES 7.896
ASSOCIACIO DISSENY=IGUALADA 6.156
ASSOCIACIO DISSENY MARKED 4.500
ASSOCIACIO VA DE FOODIES 15.000
GREMI DE CONSTRUCTORS 500
JOVE CAMBRA 600
NOU CENTRE IGUALADA 12.000
UNIÓ DE BOTIGUERS D`IGUALADA 18.420
UNIO DE PAGESOS DE CATALUNYA 500
UNIO GENERAL DE TREBALLADORS 3.000
COL.LECTIU EIXARCOLANT 4.500