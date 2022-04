Castellolí presentarà al·legacions al projecte de reforma de l’A-2 entre Igualada i Martorell

L’Ajuntament de Castellolí presentarà al·legacions al projecte d’adequació i reforma de l’autovia A-2 al tram entre Igualada i Martorell. El consistori valora que la proposta resol algunes demandes històriques del municipi com ara l’eliminació d’un punt negre del traçat actual on hi ha hagut molta sinistralitat o la insonorització, però també creu que “provoca danys irreparables”. És per això que l’Ajuntament s’ha posat a disposició dels veïns afectats que vulguin presentar al·legacions oferint-los assessorament jurídic i aglutinant aquests recursos per presentar-los de forma col·lectiva.

El Ministeri de Transports va publicar l’avantprojecte de reforma de l’A-2 al BOE el passat 5 d’abril, amb una inversió prevista de 532 milions d’euros. Entre les actuacions previstes destaquen l’ampliació dels revolts més desfavorables del tram de l’A-2 entre Igualada i Martorell, la construcció d’una nova variant per garantir tres carrils de circulació per sentit, un tercer tub en el túnel del Bruc per al sentit Lleida -dins el terme municipal de Castellolí- i l’adequació de tots els enllaços.

Segons l’alcalde, Joan Serra, aquesta intervenció mereix una doble valoració. D’una banda, “és una reivindicació històrica del territori que permetrà eliminar un punt negre del traçat actual on hi ha hagut molta sinistralitat, solucionar problemes amb les connexions actuals com ara amb la C-15 i el Coll del Bruc, donant resposta a la demanda d’Unió de Pagesos i dels ciclistes que es troben sense continuïtat pels vehicles lents en aquest punt i que no tenen més alternativa que entrar a l’A2, amb el perill que això implica per la seva integritat física. A més, també permet insonoritzar la via en tota la trama urbana de Castellolí, demanda que portem fent des de fa molts anys i que ens havien negat fins ara”. Ara bé, Serra denuncia l’afectació que té el projecte sobre tres propietaris privats “que podrien perdre la casa”, els amos de masies fins ara aïllades a qui el nou traçat els passaria molt a prop, i pagesos a qui es preveu expropiar terres “malmetent tot el seu conreu, de vinya i de fruiters”.

El consistori va convocar una reunió oberta a tots els veïns l’11 d’abril per informar-los sobre el projecte i estudiar al·legacions conjuntes. Hi van assistir una seixantena de persones, algunes de les quals van expressar les seves casuístiques particulars que estan sent analitzades per personal de l’Ajuntament. A més, s’està treballant amb un assessor urbanístic i l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) en l’elaboració d’informes tècnics que s’utilitzaran per recórrer el projecte.

Les persones interessades poden presentar al·legacions de forma individual fins al 19 de maig (trobareu el model d’instància a la web de l’Ajuntament www.castelloli.cat). En cas de voler-ho fer a través del registre de l’Ajuntament, el termini és fins al dia 16 de maig. El projecte estarà a exposició pública durant un període de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al BOE. Es pot consultar físicament a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya (C/ Marquesa, 12, Barcelona) i als ajuntaments afectats, entre els quals hi ha el de Castellolí, Abrera, El Bruc, Collbató, Esparreguera, Els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, Òdena i Martorell.