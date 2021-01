La Xarxa programa ‘Klé’, un espectacle de teatre visual a l’Ateneu

El proper diumenge dia 17 de gener, a ¼ d’1 del migdia el grup Xarxa Igualada ha organitzat una representació de l’espectacle Klé, un espectacle accessible de teatre per a tota la família a càrrec d’Addaura Teatre Visual. En aquesta nova proposta s’endinsen en el món de l’artista suís Paul Klee que afirmava que: ‘Un dibuix és una línia que surt a passejar’.

El preu de l’entrada serà de 5 euros per als socis i de 7 euros per al públic en general. Cal presentar el carnet de La Xarxa per poder obtenir el descompte. Com és habitual, es poden comprar les entrades anticipades al web www.teatremunicipalateneu.cat i el mateix diumenge des d’una hora abans de la funció a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives. Es recomana la compra en línia. Les famílies també poden comprar un abonament per als tres espectacles de la temporada a 15 euros cadascun. Els altres espectacles són Camí a l’escola de Campi Qui Pugui (21 de febrer) i Remember Show de Teatre Mòbil i Marcel Gros (21 de març).

Addaura Teatre Visual

La companyia Addaura Teatre Visual ha creat diversos espectacles. Amb Mobilus, basat en l’obra de l’artista plàstic americà, Alexander Calder foren nominats als Premis Max l’any 2017. Embrossat és un espectacle inspirat en la poesia de Joan Brossa que fou finalista dels Premis Max 2018. L’any 2019 presentaven Klé al Tast d’espectacles de Xarxa a Sant Feliu de Llobregat. La direcció artística és a càrrec de Teia Moner, una actriu, maga i titellaire que porta una quarantena d’anys com a professional de l’espectacle. Ha creat una cinquantena d’espectacles i ha realitzat més de 18 mil representacions en gires i festivals arreu del món i també a diferents televisions.

Segons els experts Teia Moner és un referent en el teatre de titelles a Catalunya. Una artista que es distingeix per la innovació i el rigor professional que marca el seu projecte artístic. Utilitza diferents codis de comunicació per trobar estètiques creant una obra rica i experta. És directora artística de Dama, Festival Internacional de Dames Màgiques.

Entre altres premis ha obtingut el RIALLES d’Òmnium Cultural 1993, Premi a l’enginy i l’originalitat atorgat per SGAE, AADPC i BTV 1996, Premi Xarxa de l’SGAE i Fundació Xarxa 2000, Premi especial a la creativitat del Festival de Titelles de la Vall d’Albaida 2010, Premi especial del públic de Xarxa Corbera de Llobregat 2017, Menció honorifica del Festival internacional de màgia Le-Chang 2018, i Premi honorífic del Festival internacional de màgia Mediamàgic 2020.

Klé

Addaura teatre visual ens ofereix dansa, màgia, pallassos, titelles, llengua de signes i teatre per explorar l’obra de Paul Klee. L’artista suís té una habilitat única en ‘parlar’ el llenguatge dels nens. Les seves línies pures i simples, les seves pintures en dues dimensions, l’abstracció geomètrica de les seves formes i la presència d’estructures que són molt similars als jocs reals, com els taulers d’escacs i els trencaclosques han inspirat la creació d’Addaura.

L’espectacle és interpretat per Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gerald Sommier i Laia Mora. La música en directe l’ha composada i és interpretada per Vassil Lambrimov, el violinista de Blaumut. Miquel Espinosa és ajudant de direcció. L’enllaç dramàtic entre les escenes és realitzat pels ballarins amb llengua de signes.

Per a la seva creació han comptat amb una bona colla de professionals. Pepa Plana ha assessorat en la creació i direcció de clown; Enric Magoo i Màgic Sergio els aspectes màgics; per a la dansa i la manipulació de titelles han tingut la complicitat de Duda Paiva; GoFast Diegolow ha assessorat en els malabars; la coreografia és conjunta d’Olga Lladó i Addaura Teatre Visual; la il·luminació d’Eugènia Morales; el disseny, construcció d’objectes i escenografia ha anat a càrrec de Teia Moner, Miquel Espinosa, Anna Teixidó i Montse Baquès. Per a la llengua de signes han comptat amb Marta Vinardell, Sílvia Osuna i Cristina Bertran.

Cal destacar la inquietud creativa d’explorar i experimentar entre la fusió de les diferents disciplines escèniques. L’espectacle és recomanat a nens i nenes a partir de 3 anys.