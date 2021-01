L’atur a l’Anoia puja dos punts en un any, però la pandèmia fa perdre 10.000 contractes

Les dades de desocupació que ens ha deixat el 2020 no són bones. Podrien ser pitjors, certament, però no són per alegrar-se i conviden a una seriosa reflexió.

Per una banda, el nombre de persones apuntades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a l’Anoia va pujar en relació al 2019, com ha succeït a tot arreu. Les dades oficials ens diuen que, a darrer dia de l’any, hi havia a l’Anoia 8.934 persones inscrites en demanda d’ocupació, la qual cosa atorga una taxa d’atur del 15,4%. Això significa més de dos punts en relació a gener de l’any passat (2,40%) i, en xifres absolutes, un total de 8.934 persones. S’ha de recordar que estem lluny de les dotze mil que es van registrar en els pitjors anys de la crisi iniciada el 2008.

A Igualada, l’atur ha pujat en 594 persones, un 3,01%, més que la mitjana de la comarca, quedant-se ara en 2.818 desocupats, amb una taxa del 14,6%. A destacar les dades preocupants de municipis com Piera, amb una taxa d’atur del 17,3%, Vilanova (17,6%), la Torre (17,4%) i especialment Montbui, on la xifra s’enfila al 19,4%.

Si ho voleu comparar amb altres indrets, la taxa d’atur amb la que va acabar el 2020 era del 7,5% a la Unió Europea, el 16,4% a Espanya, i el 13,2% de Catalunya.

Molts menys contractes

L’Anoia ja no és la comarca amb més atur, però, atenció, ha perdut pel camí moltíssims contractes laborals. Efectivament, al llarg del 2019 es van fer 37.787 contractes vinculats a la Seguretat Social, i el 2020 s’acaba amb 27.760. Això són, en números grossos, 10.000 contractes menys en un any. És a dir, 1 de cada 4 contractes que hi havia el 2019 a l’Anoia, s’ha esfumat.

La caiguda del ritme és certament alarmant, vinculada amb tota seguretat amb la pandèmia de la covid-19, però, per sort, la nostra comarca no depèn de sectors que pateixen molt més la situació actual, com el turisme. Però perdre deu mil contractes és dir adéu a moltes oportunitats de futur…