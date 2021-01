Igualada acull la mostra de Raúl Villalba, Premi Ciutat d’Igualada

Del 14 al 31 de gener, la Sala Municipal d’Exposicions acull la mostra de Raúl Villalba, Premi Ciutat d’Igualada Jaume Graells d’Art Digital. Es tracta d’unes imatges que ens mostren el món dels somnis, de la màgia de l’oníric, del místic i tots aquests mons de fantasia que l’autor té dins seu. L’exposició és organitzada pel Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada i CEINA.

Villalba va començar en el món de la fotografia als 17 anys i a partir d’aquí mai ha deixat aquest camí. Hi ha bolcat tot el seu flux creatiu i amb el temps s’ha convertit en un dels més reconeguts autors a nivell nacional i internacional com a fotògraf creatiu de renom. Ha passat per totes les branques de la fotografia, ja sigui treballant com a fotògraf publicitari, retratista, il·lustrador de poemes i de nombroses i importants editorials del nostre país, com Julio Korn, April, Profile, The Nation, etc. i per etiquetes discogràfiques com Polygram.

També ha entrat en el món de les exposicions, competint en les més importants galeries de fotos argentines i internacions. Ha obtingut un gran nombre de premis nacionals i internacionals en països com França, Itàlia, Polònia, Sud-Àfrica, Hongria, el Brasil, Luxemburg, etc. Entre els premis més importants, podem destacar: Copa del Món en la Biennal de Reims (França 1983); Súper Circuit Austríac 2008-2009; Gran Premi atorgat pel President de França en la 40a Exposició d’Art Fotogràfic Internacional, “Exposició d’Autors per Invitació”, Macon–França; Premi Catalunya 2016, i Best of Best FIAP 2012. Una trajectòria, doncs, que el converteix en un dels millors fotògrafs internacionals. Les seves imatges han estat reproduïdes en cartells i targetes de diferents països i són fàcilment comercialitzades en el mercat de consum, en què va ha obtingut un gran impacte.

L’horari per visitar la mostra és: tardes, dimarts, dimecres, dijous i diumenges, de 18 a 20 h; divendres i dissabtes, de 17.30 a 20.30 h. Matins, dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Dilluns tancat