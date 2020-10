La Volcat tornarà a descobrir camins de l’Anoia el 10 i 11 d’octubre

Els propers dies 10 i 11 d’octubre tindrà lloc la Volcat Igualada, prova de BTT prevista inicialment per Setmana Santa, però que s’ha hagut de moure en el calendari a causa de la situació excepcional derivada de la COVID-19. La prova ha estat presentada aquest dimecres a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.

El missatge conjunt dels organitzadors i administracions públiques és la voluntat que hi hagut en tot moment per mantenir la celebració de la prova a pesar de les dificultats motivades per la situació sanitària i preservar l’objectiu de contribuir a reactivar els sectors del turisme, la restauració i les empreses de serveis del territori.

En el vessant esportiu, la Volcat Igualada 2020 comptarà amb una participació de gran nivell, tot i que el nombre total de participants serà inferior en un terç en relació a les edicions precedents. Les etapes de les dues jornades tindran inici i final al Parc Central d’Igualada, amb recorreguts per paratges de gran bellesa paisatgística. El primer dia es farà una etapa de 66 Km i 1.600 metres de desnivell per camins i corriols d’obaga de l’Anoia Sud, amb un primer tram per la carena de la Tossa de Montbui per seguir fins a la part més espectacular, a cavall entre Sant Martí de Tous i Bellprat, al conegut territori Panna, i tornar cap a Igualada pel Camí Ral de Santa Margarida de Montbui. I la segona etapa, de 48 Km i 1.150 metres de desnivell, proposa un recorregut força tècnic que transcorrerà pels municipis de Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Orpí, Carme, la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí.

Els organitzadors han destacat que la Volcat ha adoptat enguany totes les normatives sanitàries establertes per la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), a més dels protocols marcats pel PROCICAT. En conseqüència, hi haurà canvis en el funcionament, especialment en la sortida i arribada de cada etapa i amb afectacions, també, a les zones comunes i els llocs d’habitual concentració de públic.

Patricia Illa també ha posat en valor la voluntat de l’Ajuntament de seguir apostant per esdeveniments que contribueixin a dinamitzar la ciutat. “En aquest cas estem parlant de l’activitat que comporta un retorn econòmic més important per al teixit econòmic del nostre territori. Enguany hem hagut d’adaptar la tipologia de la competició, que no podrà tenir el caire internacional d’altres edicions, però en canvi fem especial incidència en la promoció turística que la prova comporta en l’àmbit de Catalunya, ja que la Volcat permetrà als participants gaudir de racons excepcionals de a comarca mentre practiquen esport”.