La transformació digital empresarial, una necessitat avui i un imprescindible demà

La digitalització s’ha convertit en l’únic recurs viable per competir en un mercat cada vegada més competitiu i canviant, centrat en les necessitats d’un client exigent i digital. Si bé aquest fet és una necessitat de base en el paradigma social i empresarial actual, l’aparició de la pandèmia ha pres l’accelerador de la transformació digital de les empreses.

La covid-19 ha suposat un desafiament que ha sacsejat les empreses i organitzacions com a oportunitat per evolucionar a la nova realitat on predomina la digitalització. Ha servit per qüestionar el nivell de maduresa digital de les empreses, i ha obligat a revisar estratègies i replantejar nous models de treball.

Com a conseqüència de la pandèmia, el 69% de les empreses espanyoles han accelerat la transformació digital (segons dades d’un estudi de l’empresa Salesforce).

Beneficis de la digitalització per a les empreses

De la mateixa manera que la digitalització cada cop és més present en els aspectes del dia a dia, la tecnologia està cada vegada més a l’abast de tot tipus d’empreses, i aporta grans beneficis en diferents àmbits.

Millora de l’experiència del client

Gràcies a la digitalització, aconseguim eficiència comunicativa, amb comunicacions més directes i personalitzades; immediatesa, flexibilitat i, en general, una millor relació amb els clients. Ho aconseguim amb eines com CRM, sistemes de seguiment dels clients, chatbots, eines d’automatització de marketing, entre d’altres.

Augment de la productivitat

La digitalització permet detectar possibles problemes amb antelació, trobar respostes o solucions i implementar-les. Exemples d’aplicacions per a la millora de la productivitat podrien ser els sistemes d’administració al núvol, la integració i automatització de processos, plataformes de gestió de processos, etc.

Agilització de processos

La digitalització afavoreix la millora de la gestió dels processos i la unificació de dades, que permet disposar de gran volum d’informació imprescindible per a la presa de decisions i l’optimització de les accions.

Sistemes com ERP, softwares de mesurament de projectes i control de costos, automatització intel·ligent o la robòtica de processos, permeten aquestes facilitats.

Adaptació als canvis del mercat

Tecnologia i digitalització són canvi, de la mateixa manera que també ho és el mercat amb les seves variacions i fluctuacions. L’aplicació de la digitalització permet a les empreses millorar la seva capacitat de resposta als canvis, i per tant adaptar-s’hi amb més facilitat.

Eines com el blockchain contribueixen a millorar l’eficiència empresarial, i el control de totes les transaccions. Es tracta d’un sistema de seguretat d’alt rendiment que protegeix tant al client com a la pròpia empresa.

Els reptes de la digitalització

Un dels grans inconvenients actuals de la digitalització és la manca de formació i domini tecnològic per part de les empreses i professionals. La formació empresarial en transformació digital és imprescindible per tal d’aplicar els canvis de processos i reorientar l’estratègia de negoci.

A més, per a la correcta implementació, ajudar-se d’un partner digital estratègic que orienti l’empresa en tot el procés de digitalització aporta garantia de resultats, doncs aquest disposa de coneixement estratègic en entorns digitals, professionals especialitzats i garanteix proactivitat.

Les possibilitats a l’hora de transformar digitalment l’empresa són infinites, cada cop més adaptades a les necessitats i situacions dels diferents tipus d’empreses i sectors. I alhora, la digitalització és una tasca imprescindible i prioritària en qualsevol empresa preocupada pel seu demà.

Digitalitza’t!