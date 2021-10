La Torre de Claramunt afegeix tres noves rutes a l’oferta turística

L’Ajuntament de la Torre de Claramunt ha afegit tres noves rutes al perfil d’Anoia Turisme a la plataforma de rutes a l’aire lliure Wikiloc, que se sumen a les més de 60 ja existents que ja han redactat el Consell Comarcal de l’Anoia i els ajuntaments de l’Anoia. Les tres rutes també estaran disponibles a l’aplicació mòbil Natura Local, que també recull itineraris i rutes per fer senderisme i visites a molts indrets de la comarca.

La primera ruta que proposa la Torre de Claramunt s’anomena ‘De la Torre a Vilanova d’Espoia’, un recorregut circular de dificultat fàcil amb una distància de 9,46 quilòmetres i un desnivell de 232 metres. Es descriu com un compendi de paisatges, en què es gaudeix de diversitat i genuïnitat, pels canvis d’ambients i pel fet que s’hi descobreixen elements culturals com les construccions de pedra seca, les masies, els castells o les esglésies. La ruta comença seguint el traçat del riu Gost en què s’arriba a la font de Fibla, després enfila per sortir de la vall de Vilanova d’Espoia fins a arribar a aquest nucli. Per tancar el cercle segueix per la Serra d’Espoia, passant per la masia de Can Muntades, i flanquejant el turó dels Forns de Calç. El darrer tram torna a portar fins el riu Gost.

‘Volta a les Pinedes de l’Armengol’ és una ruta també circular, en aquest cas de nivell moderat i amb 11,33 quilòmetres de distància i 368 de desnivell. Sota el títol “Envoltats de bosc”, la fitxa d’aquesta ruta explica que la caminada porta al llevant del pujol d’Orpinell, en caiguda cap a Vilanova d’Espoia. Volta el perímetre de les Pinedes d’Armengol, entre boscos, trobant-hi racons agrícoles o planes de vinya, amb la pedra ben present a clapers, feixes, marges o barraques. Surt de la part més antiga de les Pinedes, baixa per l’obaga d’Orpinell fins que torna a recuperar alçada, a la serra d’Espoia en sentit a Can Muntades. La ruta passa per una mina d’aigua amb coberta de volta de pedra seca, els Plans de Mas d’en Ponç i vinyes amb barraques i algun roure. Un cop travessada la carretera es guanya alçada cap al pujol d’Orpinell, s’avança per una zona boscosa, un terreny cada cop més pedregós fins a girar cap al mas en runes de Fangars i entrar de nou a les Pinedes.

I la tercera de les rutes és ‘Un tomb cap a la Malesa’ i és una actualització de la fitxa que es va penjar fa dos anys a Wikiloc. És una ruta circular de nivell fàcil que es pot fer en menys de dues hores i recorre una distància de 3,24 quilòmetres, amb 82 metres de desnivell. La fitxa la descriu com un passeig per un oasi de biodiversitat, per pistes poc transitades tret del tram de més valor natural, el de la Malesa, sota Can Vilaseca. La sortida i arribada es fan des del nucli de la Torre Alta, al costat del Castell de Claramunt i l’església de Sant Joan. Baixa fins a la riera del Carme, segueix riera amunt passant prop dels molins paperers, i torna per la vall del riu Gos i la Malesa, pujant després cap a la font de Ca l’Espolsador i tornant al nucli de la Torre Alta per sota.