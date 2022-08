La tradició serà l’eix central del proper Diàlegs Capitals

El pròxim Diàlegs Capitals s’emmarcarà dins dels actes de la Festa Major i abordarà el paper de la tradició a la nostra societat.

La tradició és el conjunt de coneixements, costums i creences que es transmeten de generació en generació per considerar-se d’alt valor per a la mateixa cultura. Però, quin paper juga la tradició i la festa a la nostra societat? Forma part de la seva estructura? Podem considerar la festa i els rituals compartits com a elements vertebradors? En parlaran els antropòlegs Manuel Delgado i la igualadina Àngels Trias Valls, professora a la Regent’s University London.

El diàleg tindrà lloc el dilluns 22 d’agost, a les 19:30 h, a l’Auditori del Museu de la Pell d’Igualada, entrada lliure.

Manuel Delgado

Manuel Delgado Ruiz (Barcelona, 1956) és un antropòleg i catedràtic universitari català llicenciat en Història de l’art i doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona Ha treballat especialment entorn la violència religiosa i la construcció de l’etnicitat i les estratègies d’exclusió en marcs urbans. Alhora, s’ha interessat per les representacions culturals a la ciutat i les noves formes de culte al món contemporani. Membre del Consell de direcció dels Quaderns de l’ICA, forma part de l’Institut Català d’Antropologia. També va ser membre de la Comissió d’Estudi sobre la Immigració del Parlament de Catalunya. Forma part del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya.

Àngels Trias Valls

Àngels Trias i Valls és antropòloga doctorada en Antropologia Social per la Queen’s University de Belfast. Amb disset anys d’experiència acadèmica en recerca en l’àmbit de l’antropologia social i cultural, actualment és professora a la Regent’s University London. Està especialitzada en antropologia econòmica, visual i de gènere i fa recerca etnogràfica al Japó i Europa. Membre de diversos grups acadèmics de recerca, FiLo (Fieldwork in London), Networks of Power (Regent’s University London) i Transnational Mobility Research Group (Regent’s University London). Ha format part del comitè editorial de la Welsh Academic Press per a ‘Political Studies’ i és editora de la revista d’antropologia ‘Dissent and Cultural Politics’.

Els Diàlegs Capitals en format Podcast

Tots els Diàlegs Capitals s’enregistren i es poden tornar a escoltar posteriorment en format Podcast. Estan disponibles a Spotify, Ivoox i a Ràdio Igualada.

Diàlegs Capitals és el cicle de pensament organitzat amb motiu de la capital de la cultura catalana, uns diàlegs que conviden a reflexionar entorn dels reptes del segle XXI, explorar diferents àmbits del pensament i la cultura contemporània. S’organitzaran un cop al mes i s’abordaran temes d’actualitat a través d’un diàleg entre experts locals i pensadors d’àmbit nacional.