Tres són les premisses que determinen el que és un estat de benestar: ensenyament gratuït, cobertura sanitària i jubilació garantida.

Els afers al llarg de la vida poden donar una situació més o menys còmoda, depenent de com et vagin les coses i de les circumstàncies que les envolten, però amb les tres premisses garantides hi ha la seguretat que, almenys, tens cobertes les necessitats primordials.

En la societat en què vivim, les dues primeres, ensenyament i cobertura sanitària, són universals i gratuïtes. En canvi, la tercera és contributiva, o sigui, pel que has pagat al llarg de la teva vida laboral cobres, dins dels paràmetres establerts per la Llei de la Seguretat Social, una vegada arribada l’edat de la jubilació.

Establerta la quantitat a percebre de pensió de jubilació que et pertoqui, la Llei 21/2021 de 28 de desembre garanteix el poder adquisitiu de les pensions al revalorar-les cada any segons l’increment de l’IPC.

Però, pel que es veu, amb l’increment de l’IPC no n’hi ha prou per conservar el poder adquisitiu dels pensionistes, de tal manera que 4 de cada 10 jubilats tenen problemes per arribar a final de mes (Consejo del Notariado) i d’aquí han sortit, i surten, noves opcions per poder fer possible una vida digna dels jubilats.

Espanya és el país a on el percentatge de propietaris d’habitatges és dels més elevats: el 75,1% de la població té habitatge propi, segons dades d’Eurostat. Bona part amb la hipoteca pagada recau al col·lectiu pensionista.

Aquest bé té diverses possibilitats per generar liquiditat i que el seu propietari jubilat pugui arribar a final de mes portant la vida a la qual estava acostumat. Però, a més, tant ell com els hereus, desitgen que pugui continuant vivint en el seu habitatge. Les tradicionals fórmules de venda o lloguer no donen aquesta possibilitat, però sí que ho fa la hipoteca inversa.

La hipoteca inversa és un producte financer pensat per a persones majors de 65 anys que tenen un habitatge en propietat i volen, o necessiten, uns ingressos addicionals a la seva pensió.

La quantitat sol estar entre el 25% i el 45% del valor de taxació de l’habitatge, amb l’opció de rebre tots els diners de cop, una renda al mes o una alternativa mixta de les dues opcions.

El subscriptor no salda el deute amb l’hipotecari, sinó que són els hereus els que hauran de pagar el capital prestat més els interessos corresponents, encara que el subscriptor pot cancel·lar el deute i de forma unilateral.

La hipoteca inversa és un producte que està regulat per la Llei 41/2007, està exempt de pagaments d’actes jurídics documentats i té d’altres beneficis fiscals. Tot i que fa anys que està regulada, poques entitats financeres ofereixen aquest producte. A més, va quedar parat l’oferiment amb la crisi del 2008, i després amb la pandèmia, però actualment entitats punteres tornen a oferir-la. Dir que als EUA fa més de 60 anys que funciona, vol dir que aquí també s’establirà.

Quin és el problema de la hipoteca inversa?

Els hereus tenen la paraula, qüestió d’un altre article.