L’Igualada Femení HCP torna als entrenaments

Després d’unes merescudes vacances estiuenques, les jugadores i el cos tècnic del primer equip de l’Igualada Femení Grupo Guzman van començar els entrenaments ahir dilluns, on van dur a terme la primera sessió al pavelló Les Comes. El cos tècnic, liderat per Carles Marín en la vessant tècnica i per Pol Josa en la vessant física, ha programat dues intenses setmanes d’entrenaments amb sessions físiques i de treball amb patins per igual (quatre sessions cada setmana).

A partir de la tercera setmana de pretemporada, les igualadines passaran a fer tres sessions d’entrenament/setmanals, els dilluns, dimecres i dijous al vespre, que ha de ser la dinàmica habitual de treball durant la temporada.

Les jugadores de l’Igualada Femení Grupo Guzman van tornar a posar-se els patins i van exercitar-se a la pista de Les Comes a un alt ritme. Ara toca treballar i preparar-se per competir de la millor manera a la millor lliga del món.

Abans, però el proper 4 de setembre, l’equip que entrena Carles Marín es presentarà davant l’afició. Serà el colofó a la tradicional jornada de presentació dels conjunts de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins, en el que es preveu una gran jornada d’hoquei formatiu femení al pavelló de Les Comes.

La plantilla igualadina està formada enguany per les porteres Laia Navarrete i Carla Batlle, i per les jugadores de pista Pati Miret, Aida Mas, Helena de Sivatte, Blanca Angrill, Marina Monge i Pauli Molina. Diferents jugadores del planter igualadí treballaran també amb el primer equip i participaran en les convocatòries del conjunt d’OK Liga.