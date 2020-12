La Pobla segueix amb el programa control de les colònies de gats

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt està portant a terme un programa de control de les colònies de gats per reduir els riscos d’insalubritat, disminuir la sobrepoblació, millorar la seva qualitat de vida i alhora aconseguir una convivència harmònica amb les persones.

Aquest programa es porta a terme gràcies a les persones voluntàries que fan tasques d’alimentació i de control. Els voluntaris s’ocupen de fer el seguiment a través del CER (Captura, Esterilització i Retorn), que concretament preveu la captura d’exemplars mitjançant les gàbies trampa, un cop capturats la seva esterilització i finalment se’ls retorna a la colònia. Des que es va iniciar el projecte i gràcies a la dedicació dels voluntaris, s’ha d’esterilitzat més de 100 gats.

Des del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya indiquen que per tal d’evitar la proliferació de gats és molt important no alimentar-los sense haver obtingut el permís municipal i en el cas de detectar una colònia de gats és important informar-ho a l’Ajuntament.

També es fa una crida als propietaris de gats domèstics per a que no els deixin sortir de la seva finca, ja que a més de poder molestar als veïns, es facilita la seva reproducció, alhora es recomana esterilitzar-los. Es recorda als propietaris de gats que les obligacions per a la tinença de gats són les mateixes que per a la tinença de gossos i que per tant els animals han de dur un xip i han d’estar registrats al cens municipal d’animals domèstics.

L’Ajuntament fa una crida a que les persones interessades en fer tasques de voluntariat en aquest àmbit, poden contactar amb l’Ajuntament trucant al telèfon 938086075 o per correu electrònic claramunt@diba.cat.