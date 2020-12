Vilanova del Camí farà 3.000 tests serològics durant aquesta setmana

L’Hospital Clínic i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, el CAP de Vilanova del Camí, l’ICS (Institut Català de la Salut) i CatSalut (Servei Català de la Salut), faran 3.000 test serològics addicionals a Vilanova del Camí.

Els tests es faran dins del projecte Europeu Certify·Health, un projecte d’innovació suportat per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia que té com objectiu desenvolupar certificats mèdics digitals que recullin informació sobre cada persona en relació amb la COVID-19. Per això tenen previst fer durant les pròximes setmanes fins a 3.000 tests serològics addicionals a Vilanova del Camí.

Aquests test serològics indiquen si es tenen infeccions actives (IgM) o si s’han superat infeccions (IgG) del coronavirus SARS CoV-2 i per tant, s’han desenvolupat anticossos que podrien proporcionar immunitat.

Les proves serològiques van començar ahir dilluns i s’allargaran fins dissabte i es fan de 9:00 a 13:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, a Can Papasseit de dilluns a divendres i al Casal de la Gent Gran el dissabte 19. No s’ha de demanar cita prèvia.

Les persones que voluntàriament vulguin fer-se el test no poden tenir cap símptoma compatible amb la COVID i hauran de signar un full de consentiment. En cas que el test se’l facin persones menors d’edat, aquest consentiment l’hauran de signar els pares o els tutors legals. La prova no es pot fer a menors d’un any. Es troben còpies en paper del full de consentiment al registre de l’Ajuntament, a l’Edifici d’Entitats, a Can Papasseit, al Centre Cívic del barri La Pau i també a Can Papasseit. També es pot descarregar des del web municipal on trobareu també més informació sobre l’estudi d’investigació que desenvolupa el Cínic.

El 5, 6 i 7 d’octubre ja es van fer 1.400 tests serològics a Vilanova del Camí

El passat mes d’octubre, Vilanova del Camí, ja va participar en el projecte europeu liderat pel Clínic i l’IDIBAPS i la participació ciutadana va ser molt important. En només tres dies es van fer 1.400 test serològics.

Des del CAP vilanoví, que col·labora en la campanya, aconsellen que les persones que es van fer el test el mes d’octubre no repeteixin l’experiència per donar oportunitats a altres veïns i veïnes a fer-se la prova.

Des de l’Ajuntament volen aprofitar el pas dels veïns i veïnes de Vilanova del Camí pel Can Papasseit per convidar-los a participar en una altra campanya, la de recollida de joguines de Creu Roja Anoia. Podeu col·laborar aportant la vostra joguina, que ha de ser nova, cooperativa, no bèl·lica i no sexista, al centre polivalent.