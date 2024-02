La pagesia d’arreu de Catalunya es revolta sota el lema ‘La nostra fi, la vostra fam’

Publicitat

Avui dimarts 6 de febrer la pagesia catalana ha dit prou. Una allau de més de quatre-cents tractors s’ha decidit a tallar l’Eix Transversal (C-25) i l’Eix del Llobregat (C-16) a l’altura de Sallent.

Reivindiquen, entre altres coses, rebaixar les exigències de la PAC (Política Agrícola Comuna) i reduir la burocràcia, uns preus justos pels aliments que produeixen i que des de les institucions promoguin la sobirania alimentària i els productes de proximitat. La sequera també ha jugat un paper clau en les exigències del sector primari; demanen que s’ajustin les restriccions als diferents sectors, ja que, segons expliquen la producció agropecuària necessita l’aigua per subsistir.

Enric Forn, un jove pagès igualadí que treballa a Castellfollit del Boix explica a La Veu “volem reivindicar preus justos, a la pagesia sempre ens marquen els preus, fan el que volen amb nosaltres”.

Al·lega també que les noves exigències de la PAC carreguen encara més de burocràcia i paperassa al sector, i es queixa que “per la porta de darrere” entrin constantment aliments de fora sense cap certificat ecològic ni de qualitat, que fan la competència bruta als qui fan agricultura ecològica en aquest país; diu “això no pot ser, nosaltres estem aquí donant-ho tot per fer-ho bé, cada cop hi ha menys pagesos. Demanem que se’ns escolti”.

Compartir