La Micod organitza un curs d’autodefensa per a les dones

Apoderar les dones i donar-los eines per defensar-se davant de les agressions a què estan diàriament exposades; aquest és l’objectiu del Curs d’Autodefensa Feminista “Fem Tribu!” organitzat per l’àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

El curs es farà cada dimarts de 19 h a 21 h al Centre Cívic Nord d’Igualada durant els mesos de març, abril, maig i juny i començarà el 22 de març. Al llarg de 12 sessions es treballarà l’apoderament emocional a través de la psicoteràpia feminista, les violències en l’àmbit digital i la prevenció del ciberassetjament, la violència psicològica en l’àmbit de la parella i familiar i com combatre-la, l’autodefensa sexual i afectiva, la conquesta de l’espai públic i polític, l’assetjament sexual a la feina i l’autodefensa feminista a l’espai públic. Totes les sessions aniran a càrrec de professionals i entitats especialitzades d’arreu del país com Indàgora psicoteràpies feministes, Equilàtera, Quatre Cantonades o Karin Konklei seran en format taller per tal de reproduir de la manera més real possible situacions quotidianes en les quals les dones poden patir agressions.

El curs té un cost total de 10 euros, i les inscripcions ja estan obertes a través del correu igualtat@micod.cat. La data límit per inscriure-s’hi és el 17 de març.

El 17 de març, Comissió participativa per a dones

D’altra banda, la Mancomunitat convoca a totes les dones a assistir a la Comissió participativa per elaborar el tercer Pla d’igualtat de gènere dels set municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí).

La reunió de la Comissió participativa es farà el dijous 17 de març a les 18.30h a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, i es recolliran les diferents propostes de les dones assistents. L’objectiu és que el proper pla d’igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat pugui incloure el màxim nombre d’accions per la igualtat de gènere i la prevenció de violències a proposta de les dones dels diferents municipis. Per participar-hi cal inscriure-s’hi enviant un correu a igualtat@micod.cat.

Tant el curs d’autodefensa feminista com la Comissió participativa per fer el Pla d’Igualtat de gènere i LGTBI s’emmarquen en les activitats del 8M, una completa agenda amb més d’una setantena d’actes que tindran lloc als municipis de la Conca d’Òdena fins a finals de mes, coordinats per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Igualtat del govern espanyol. Les activitats són organitzades pels ajuntaments de la Micod i també per entitats del territori. L’agenda completa d’actes es pot consultar a la web www.micod.cat.