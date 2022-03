Pol Makuri Redolad acaba 14è en el seu debut als Jocs Paralímpics

Pol Makuri Redolad ha començat la seva participació als Jocs d’Hivern de Pequín 2022 competint a la prova clàssica de 20km d’esquí de fons disputada al Centre de Biatló de Zhangjiakou. L’esquiador d’Igualada ha acabat en catorzena posició, amb un crono d’1:05:08. L’or ha estat pel japonès Taiki Kawayoke, amb un temps de 52:52, la plata l’ha guanyat el xinès Jiayun Cai –54:27- i el bronze ha estat pel xinès Mingyang Qiu amb 54:29.

L’esquiador anoienc, que ha estat el primer a l’ordre de sortida, ha complert amb el seu objectiu esportiu que era acabar entre els quinze primers. Redolad, que pateix una hemiparèsia a la part dreta del cos, ha fet una bona cursa, però el traçat del circuit no l’ha beneficiat massa.

Al final de la cursa, l’esquiador de fons igualadí ha destacat que “començava la cursa amb molta il·lusió, sabent que era una prova llarga, però amb molt bones sensacions des de l’escalfament a la pista. Les pujades, on em preocupava com respondria el cos, han anat bé. He anat esquiant sempre per dins de la petjada, gaudint de cada petjada i cada lliscament”.

El circuit, segons va reconèixer Nil Martínez, tècnic i skiman de Pol Makuri, “és dur, però no tant com esperàvem, amb una forta pujada a l’inici i un parell de “murs” molt forts al llarg del recorregut, que és on el fondista obté avantatge. En canvi, és a les planes on, en tenir només un braç hàbil, perd temps respecte als seus competidors”.

L’esquiador català tornarà a competir el proper 9 de març a l’esprint (1,3 km), modalitat skating. Pol Makuri Redolad s’acomiadarà dels Jocs Paralímpics de Pequín el 12 de març a la prova de mitjana distància -12, 5km- en aquest mateix circuit del Centre de Biatló de Zhangjiakou.