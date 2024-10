La Fira del Verd Urbà a Igualada, amb 200 professionals del sector

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, acompanyada de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha estat l’encarregada d’inaugurar la primera edició de la Fira del Verd Urbà i la Biodiversitat al recinte de l’Escorxador d’Igualada.

La fira, que serà biennal, està organitzada conjuntament per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada amb l’objectiu de donar a conèixer als municipis de tot Catalunya els proveïdors, materials, solucions, idees i novetats que existeixen per tal de gestionar el verd urbà i promoure la biodiversitat a les ciutats. En total la fira compta amb una cinquantena d’expositors d’àmbits diversos com el paisatgisme, arboricultura, reg i drenatge, subministrament de plantes i materials, gestió integral de plagues, sistemes de gestió i de sensors, maquinària o bioenginyeria entre d’altres.

Els dos primers dies de fira són destinats únicament a professionals i dissabte s’obrirà a tota la població amb la programació de diversos tallers familiars centrats en la natura i la biodiversitat. En ens parlaments inaugurals, Marc Castells ha posat en valor “la necessitat singularitat d’aquesta fira que per primera vegada posa en contacte els professionals de la gestió del verd urbà amb empreses, projectes i eines disponibles per fer aquesta tasca i ajudar a millorar i a fer créixer les àrees i zones verdes a les ciutats”. Un aspecte cada vegada més necessari, ha destacat l’alcalde “ les zones verdes són qualitat de vida i així ho entenem en el nostre projecte municipal que aposta per una Igualada verda, regada amb l’Igualada freàtica que abunda al nostre subsòl i que estem aprofitant cada vegada més per ser el màxim de sostenibles”.

De la seva banda, Lluïsa Moret ha destacat la feina feta a Igualada en l`àmbit de la renaturalització dels espais, parcs i places. Per aquest motiu Igualada lidera la celebració d’aquesta fira que “posa en valor la necessitat dels municipis d’apostar per la natura i el ver, de forma responsable i amb les eines disponibles per fer front a la sequera i als efectes del canvi climàtic”.

Moret ha remarcat el suport de la Diputació en aquesta fira especialitzada, que “agrupa, en un espai únic, bona part dels temes relacionats amb la gestió municipal del verd urbà i la biodiversitat permetent que les administracions, els municipis puguin adaptar els elements que s’hi presenten en el seu dia a dia per tenir cada vegada ciutats més verdes, sostenibles i amb major biodiversitat”.

L’activitat firal es complementa amb un congrés paral·lel amb diverses conferències, xerrades tècniques i divulgatives així com diversos tallers demostratius i demostracions on es presentaran nous productes, materials i projectes.

Una fira oberta a la ciutadania el dissabte

De cara a dissabte la fira estarà oberta al públic al general per tal de difondre i mostrar a tothom els beneficis del verd i la biodiversitat urbana, així com dels aspectes de la gestió que s’han de fer en el dia a dia.

Durant la jornada de dissabte, a banda de visitar les propostes que es mostraran a la fira, els visitants podran participar en diversos tallers familiars com ara un taller de pintura amb Koala for kids d’11 a 13h, seguit d’un taller per construir un hotel d’insectes d’11 a 12h. De 12 a 13h, tindrà lloc un taller familiar de paper de Llavors amb el Museu Molí Paperer de Capellades. Ja la tarda de 17 a 18h tindrà lloc un taller de cuina amb Eixarcolant i de 18 a 19 h un taller on aprendre a plantar un pi pinyoner amb Arbre Team Les temàtiques que es representades a la Fira inclouran aspectes tant diversos com ara arboricultura, reg i drenatge, subministrament de plantes i materials, gestió integral de plagues, sistemes de gestió i de sensors, maquinària o bioenginyeria entre d’altres.